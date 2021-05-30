Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Türkiye'nin dinamik yapısını ve sosyolojisini tam olarak yansıtmıyor

30 Mayıs 2021 Pazar 21:34 - Güncelleme: 30 Mayıs 2021 Pazar 22:52

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın konuşmasından satır başları:



İnsanı dinamik yolculuğun içerisinde bir özne olarak düşünmek bana daha anlamlı geliyor.

Bilim nasıl sorusunu cevaplar ama felsefe ve din niçin sorusunu cevaplar. Sadece nasıl sorusunu cevaplayarak bizim anlamlı bir hayat yaşamamız mümkün değil.

Arafta verilen cevaplar insanı daha canlı tutar.

Anadolu irfan kültürü ve geleneği içerisinde neye dokunsanız metafizik bakış açısının izlerini ve ilmek ilmek örüldüğünü görüyorsunuz.

Müzisyen de olsanız, devlet adamı da olsanız, marangoz ustası da olsanız iyi bir dinleyici olmak önemlidir.



Konuşabilmek için de mutlaka susmak gerekir. İnsanın dilinin susması, kalbinin sustuğu anlamına gelmez.

Bilginin amacı sizi bir sonraki idrak düzeyine taşımak olmalı. Cehalet, bilinçsizliği, şuursuzluğu ve farkında olmamayı ifade ediyor.

Bir çocuk için dünyanın en güzel sesi annesinin sesidir.

Düşüncenin siyaseti beslemesi mutlaka olması gereken bir şey.

Sağ ve Sol kavramları Türkiye'nin dinamik yapısını ve sosyolojisini tam olarak yansıtmıyor.

Hüküm vermek çok kolay, düşünüp anlamaya çalışmak zor. Biz zor olana talip olmalıyız.