Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan dikkat çeken Rusya açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin önemli değerlendirmeler yaptı.

Türkiye Gazetesi'ne verdiği röportajda 1 Mayıs'ta gerçekleştirdiği Kiev ziyaretini anlatan Kalın, şu ifadeleri kullandı:

İSTANBUL SÜRECİ: "Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının yüz yüze bir araya gelebilmeleri için bazı şartların oluşması ve müzakerelerde belirli bir ilerlemenin kaydedilmesi gerekiyor. İstanbul sürecinde belirli bir mesafe kat edildi ancak liderlerin bir araya gelmesi biraz zaman alabilir. Son haftalarda yaşanan gelişmeler maalesef bu süreci olumsuz etkiledi. Ama biz sabır ve ısrarla savaş değil müzakere ve diyalog yolunu zorlamaya devam edeceğiz."

ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME: "Sayın Zelenski (Ukrayna Devlet Başkanı), Cumhurbaşkanı'mızın kendisini Sayın Putin'le (Rusya Devlet Başkanı) bir araya getirme teklifine hazır olduğunu tekrar teyit etti. Biz şunun farkındayız: Rusya sadece Ukrayna'yla değil, asıl Batı'yla masaya oturmak ve yeni bir büyük anlaşma yapmak istiyor."

MESELE DAHA DERİN: "Mesele hem Ukrayna hem değil. Ukrayna'nın da içinde olduğu ve daha derinlerde cereyan eden bir stratejik hesaplaşma var ortada. Burada dengeleri doğru bir şekilde yeniden kurmadan mevzi çatışmaların ve nihai olarak savaşın sona ermesi mümkün değil. Müzakere şartlarının oluşması için Avrupa ve ABD dâhil tüm tarafların yapıcı bir tutum içinde olması gerekiyor. Bunun farkında olduğumuz için de Avrupalı ve Amerikalı muhataplarımızla da yoğun bir diplomasi trafiği yürütüyoruz."