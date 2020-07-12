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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan, eski İsveç Başbakanı Bildt'e ''Ayasofya'' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ayasofya'nın ibadete açılması ilişkin açıklamada bulunan eski İsveç Başbakanı Carl Bildt'e yanıt verdi. Kalın, 'Eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilişkisini sürdürmek hepimize hizmet edecektir.' değerlendirmesinde bulundu.

AA12 Temmuz 2020 Pazar 07:36 - Güncelleme: 12 Temmuz 2020 Pazar 07:36
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Sözcü Kalın, Ayasofya'ya ilişkin Twitter paylaşımına eski İsveç Başbakanı Bildt'in yaptığı yoruma yanıt verdi.

Kalın, Bildt'e verdiği yanıtta, "Avrupa'nın Türkiye hakkındaki mevcut görüşlerinin çoğu, zaten geçmişteki ön yargılara ve yanlış endişelere dayanmaktadır. Eşitlik, karşılıklı saygı ve ortak çıkar ilişkisini sürdürmek hepimize hizmet edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Eski İsveçli Başbakan Bildt, Sözcü Kalın'ın Ayasofya'ya ilişkin Twitter paylaşımına "Bu hareketin (Ayasofya'nın ibadete açılması kararı), Avrupa Birliği'ndeki (AB) Türkiye ile ilişkilerle ilgili görüşü daha da değiştireceğinden şüphe yok. Sanırım bu hareketin sebebi, ülkenin yönüne bir sinyal göndermektir. Ve bunun kaydedileceğinden şüpheleniyorum." yorumunda bulunmuştu.

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