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Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor

CNN International'a konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde. Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor.' dedi.

24 Şubat 2023 Cuma 14:32 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan seçim tarihi açıklaması: 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor
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Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası enkazları kaldırma çalışması sürüyor. Kentlerin inşası yakında başlanacak. İnsanların barınmasına yönelik adımlar da atılmaya ve yaralar sarılmaya devam ediliyor. Türkiye depremin etkisindeyken, siyasette seçimin tarihi tartışılıyor. Seçimin 14 Mayıs'ta mı yoksa 18 Haziran'da mı yapılacağı henüz netlik kazanmadı.

CNN International'dan Becky Anderson'un programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Önümüzdeki günlerde aksi yönde bir siyasi mutabakat olmadıkça eğilim, seçimin vaktinde yapılması yönünde" dedi.

Kalın, "Şu anda 14 Mayıs'ta olacak gibi görünüyor" diye konuştu.

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