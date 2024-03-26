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Politika

Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan yerel seçim açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi ve eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere ilişkin, 'İnşallah bu seçimler, Türkiye'nin geleceği, istikrarı için yeni bir ümit kapısı aralayacaktır. Biz buna inanıyoruz.' dedi.

AA26 Mart 2024 Salı 14:53 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Toptan'dan yerel seçim açıklaması
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Bir dizi ziyaret için Zonguldak'a gelen Toptan, Devrek ilçesinde AK Parti ilçe seçim irtibat bürosu önünde AK Parti Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti İlçe Başkanı İsmail Cinbir ve Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar tarafından karşılandı.

Burada vatandaşlarla ve partililerle sohbet eden Toptan, yaptığı konuşmada, Ulupınar'a başarılar dilemek için ilçeye geldiğini söyledi.

Toptan, Cumhuriyet tarihinde yerel ve genel seçimleri tahlil ettikleri zaman bu kadar zorunu belki de hiç görmediğini aktararak, "Zorluğu seçim sonuçları itibarıyla değil. Türkiye'nin gelmiş olduğu kritik noktanın geleceğiyle ilgilidir. Onun için Sayın Cumhurbaşkanı'mızın her zaman söylediği, hemen hemen her konuşmasında dile getirdiği beka sorunuyla Türkiye karşı karşıya. Yine kendi ifadeleriyle bu AK Parti sorunu değildir. Tayyip Erdoğan sorunu da değildir." ifadelerini kullandı.

İçinde bulunduğu şartlar itibarıyla Türkiye'nin ne kadar güçlü olması gerektiğinin herkesin düşünmesi gerektiğini vurgulayan Toptan, sorun yumağı bir coğrafyada Türkiye'yi ayakta tutmaya çalıştıklarını kaydetti.

Toptan, bu topraklarda binlerce yıl egemenlik kuran, yaşayan, yaşatan kavimlerin gelip geçtiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Göç yolları üzerinde bir ülkeyiz. Bin yıldan beri biz buradayız. Öncesinde çeşitli medeniyetler buradaydı. Şimdi Türkiye'yi zorluyorlar ama Türkiye de bütün oyunları şu ana kadar bozarak geldi. O bakımdan bizim kim ne isterse istesin, kim ne derse desin bu toprakları birine bırakıp bir yere gidecek halimiz yok. Gidecek yerimiz de zaten yok. O bakımdan Türkiye ve bu coğrafya üzerinde yaşayanların, yaşamak isteyenlerin bizim uzattığımız elimizi tutmasını, Türklerin sevgi, merhamet, saygı ve kardeşlik duygularını paylaşmasını dileriz."

Bu toprakların burada yaşayan herkese yeteceğini belirten Toptan, "Yeter ki iyi, hakkaniyetli kullanalım, birbirimizi sevelim, sayalım ve daha zengin olmak için kardeşçe, dostça yaşayalım. İnşallah bu seçimler, bu çizmeye çalıştığım tabloya katkı sağlayacak bir sonuç doğuracak ve Türkiye'nin geleceği, istikrarı için yeni bir ümit kapısı aralayacaktır. Biz buna inanıyoruz." dedi.

Konuşmasının ardından Toptan'a, Cinbir tarafından Devrek bastonu takdim edildi.

Ardından Toptan, bir süredir tedavi gördüğü hastane dün yaşamını yitiren eski İlçe Milli Eğitim Müdürü Satılmış Tunçkaya'nın cenaze törenine katıldı.

  • Köksal Toptan
  • seçim
  • Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi

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