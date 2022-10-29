TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Mesajında "İstiklal ve istikbal mücadelemizi zaferle taçlandırarak milli varlığımızı tarihin güçlü bir öznesi olarak devam ettirme kararlılığımızı bütün dünyaya kabul ettirerek ilan ettiğimiz Cumhuriyetin 99'uncu yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullanan Şentop, yurt içinde ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Topyekun millet olarak, emperyalist istilacı ve işgalcilere karşı kazanılan destansı zafer sonrasında milli egemenlik esaslarıyla devletin yeniden yapılandırdığı süreçte ilan edilen Cumhuriyet'in, ay yıldızlı bayrağın altında hür ve bağımsız yaşama iradesinin somutlaşmış ifadesi olduğunu anlatan Şentop, Cumhuriyet'in çokluk içinde birlik anlayışıyla geliştiğini; demokrasi ile taçlandığını vurguladı.

Devletin ve milletin bu süreçte karşılaştığı zorlukları ve sıkıntıları, birlik ve barışı muhafaza ederek aştığını bildiren Şentop, şunları kaydetti:

"İçerden ve dışardan hiçbir oluşum ve girişimin milli birliğimizi, vatanımızın bütünlüğünü ve anayasal düzeni bozmasına fırsat verilmemiştir. Bu kararlılığımız, aslında, Cumhuriyet'in kuruluş sürecindeki mücadelemizin devamıdır. Eğitimden sağlığa, kültürden sanata, tarımdan ticarete kadar her alanda büyük bir gelişme göstermemizin yarınlardaki en güçlü güvencesi aziz milletimizdir. Kadın-erkek, çocuk-büyük, genç-yaşlı fark etmeksizin 85 milyon vatandaşımızın yanı sıra dünyanın başka coğrafyalarında yaşayıp kalbi bizimle atan bütün kardeşlerimizin varlığı ve dayanışmasıyla yarınlarımızın daha huzurlu, güvenli, güçlü ve müreffeh olacağına inancım tamdır. Cumhuriyet, demokrasi ile beraber milli egemenliğimizin somutlaşmış nizamıdır. 'Güçlü ve tam bağımsız Türkiye' idealimiz ve 'barış ve huzurun teminatı güçlü Türkiye' anlayışımız her geçen gün çok daha büyük güç ve kararlılık kazanmaktadır.

Cumhuriyetin ilan edilişinin 99'uncu yıl dönümünü kutladığımız bugün, millet olarak bizim iftihar günümüzdür. Bu vesileyle kurtarıcı ve kurucu Meclisimizin ilk Başkanı ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'nin kahramanlarından müteşekkil Birinci Dönem ile Cumhuriyet'imizi ilan eden Türkiye Büyük Millet Meclisinin ikinci dönem milletvekilleri başta olmak üzere milletimize ve devletimize hizmet etmiş bütün siyaset ve devlet adamlarımızı, aziz vatanımızı bizlere emanet eden kahraman şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın:

"Bu aziz milletin bin yıllık yürüyüşünün son şanlı halkası olan Türkiye Cumhuriyeti azim, inanç ve sevgiyle ilelebet payidar olacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle anıyorum.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay:

"Milletimize asırlardır vatan olan bu topraklarda ecdadın mirasına sahip çıkıyor, emin adımlarla Cumhuriyetin 100'üncü yılına yürüyoruz.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.

#29EkimCumhuriyetBayramı'mız kutlu olsun."

"BİRİLERİNİN '10 YIL YAŞAYAMAZ' DEDİĞİ GÜZEL CUMHURİYET'İMİZİN 99. YIL DÖNÜMÜNÜ KUTLAMANIN HEYECANI İÇİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, güçlü ve büyük bir liderlikle, şehit ve gazilerin fedakarlığı, köklü bir medeniyetin gücüyle kurulan ve "10 yıl yaşayamaz" denilen Cumhuriyet'in 99'uncu yıl dönümünü kutlamanın heyecanı ve gururu içinde bulunulduğunu belirtti.

Millet olmayı "yolculuk" olarak nitelendiren Soylu, mesajına şöyle devam etti:

"2200 yıllık devlet tarihimizin belki 100 yıllık bir etabını tamamlıyoruz ama şurası kesindir ki tamamladığımız bu yüzyıl özeldir, Kurtuluş Savaşı'nı verdiğimiz, ay yıldızlı bayrağımızı göklere çektiğimiz, İstiklal Marşı'mızı yazdığımız birinci yüzyılımız özeldir. 16 yıldızın ortasında Türkiye Cumhuriyeti'ni simgeleyen güneş özeldir, tektir ve aziz milletimizin, kıyamete kadar dünyanın üzerinde kalacak imzasıdır. Şimdi yeni bir yola çıkmaya hazırlanıyoruz. 21'inci yüzyılın başından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hazırlandığımız 'Türkiye Yüzyılı', bugün belki sadece bize ait bir tanım olabilir ama inanıyoruz ki çok kısa sürede dünyanın da tasdik ettiği, kullandığı ve bugün merhametsizlik ve güvensizlik girdabında boğulan insanlık için umut ışığı aradığı bir ifade ve bir iklim olacaktır."

Türkiye'nin, savunma sanayisi üretimleriyle, dünyaya göç yönetimiyle, insanlığa umut olan terör ve uyuşturucu mücadelesiyle, vesayet yapılarını bertaraf ederek ulaşılan demokrasi standartlarıyla, yerli otomobilinden yerli uçağa kadar belirlediği ve ulaştığı her hedefte, 29 Ekim 1923'ü armağan edenlere layık olduğunu, onların hayallerinden ve ideallerinden ayrılmadığını ispat ettiğini vurgulayan Soylu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, şehit ve gazileri andı.

"HUZUR, REFAH VE BARIŞ İÇİNDE BAŞARILARLA DOLU NİCE YILLARA"

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Bakan Bozdağ, yayımladığı mesajında, Cumhuriyet'in 99. yıl dönümünü kutlayarak, "Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bütün kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi saygı, rahmet ve dua ile anıyorum. Huzur, refah ve barış içinde başarılarla dolu nice yıllara." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:

"Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Milletimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Atatürk'ü ve milli mücadele kahramanlarımızı rahmetle ve saygıyla anıyoruz. En zor şartlar altında, varlığımızı sorgulayanlara karşı İstiklal Mücadelesi vererek Cumhuriyetimizi kurduk. O günden bugüne kararlılıkla yürüyoruz. Cumhuriyetimiz yeni yüzyılı kucaklamaya hazır. Türkiye Yüzyılı özgüvenin ve yeni ufukların yüzyılıdır."

Ticaret Bakanı Mehmet Muş:

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.

Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere İstiklal Harbimizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum."

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:

"Kutlu Olsun Cumhuriyet!

Asırlık Cumhuriyetimize güveniyor, değerlerinden aldığımız güçle geleceğe yürüyoruz.

Cumhuriyet'i bize armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kahraman ecdadımızın ruhu şad olsun."

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" diyerek bir video paylaştı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:

"Millî mücadelemizi zafere ulaştıran CUMHURİYET ile taçlandıran ruh ve inanç Türkiye Yüzyılı'nda da devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır! #CumhuriyetBayramımız kutlu olsun!"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu:

"Yeni bir asrın başlangıcında

Durmadan, yorulmadan Türkiye Yüzyılı için çalışmaya devam!

29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun!"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Muş:

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99'uncu yıl dönümünü kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan aziz şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle ve saygıyla anıyorum."

"CUMHURİYET'İMİZ VATAN EVLATLARININ OMUZLARINDA YÜKSELECEKTİR"

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, yarınların teminatı çocuklara bırakılan en büyük miras ve sarsılmaz bir değer olan Cumhuriyet'in 99'uncu kuruluş yıl dönümünün büyük bir heyecan ve gururla kutlandığını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti'ni büyük gayretlerle inşa eden milletin, Milli Mücadele'nin her safhasında vatanseverliğini ve bağımsızlığına sadakatini tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Özer, şunları kaydetti:

"Dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet'imiz, milli ve manevi değerlerini bilen, ülkesine karşı sorumluluk duygusu besleyerek bilimin ışığında yürüyen vatan evlatlarının omuzlarında yükselecektir. Bu hususta müreffeh geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza inancımız sonsuzdur. Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılına bir adım kala, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzun tazelediği heyecanımız ve fırsat eşitliğine dayanan eğitim anlayışımızla yeni neslimizi, çağın gereği olan bilgiyle donatacağız.

Büyük eğitim ailemizin neferleri olarak karakterinde kahramanlık, idealinde hürriyet, davasında insaniyet olan bir milletin çocuklarına hizmet etmekten kıvanç duyuyoruz. Cumhuriyet'imizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm aziz şehitlerimizi saygıyla yad ediyor, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nızı kutluyorum."

AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi:

"Yaşasın Cumhuriyet!

Atatürk ve şehitlerimize rahmet, dua ile...

Başlasın Türkiye Yüzyılı!"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli:

"#29EkimCumhuriyetBayramı'mız kutlu olsun.

Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu toprakları bize vatan kılan istiklal kahramanlarınızı rahmet ve minnetle yad ediyorum."