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Politika

Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: Bir gün bir devlet başkanı…

Daha öncede İslam'ı hedef alan sözleriyle gündeme gelen Cumhuriyet Gazetesi yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, bu kez de devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı hadsiz sözlerle tehditler savurdu.

1 Mart 2023 Çarşamba 12:17 - Güncelleme:
Cumhuriyet yazarı Ataol Behramoğlu'ndan ölüm tehdidi: Bir gün bir devlet başkanı…
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Cumhuriyet Gazetesi yazarı edebiyatçı Ataol Behramoğlu, sosyal medya hesabından devlet ve devlet büyüklerine üstü kapalı hadsiz sözlerle tehditler savurdu.

Behramoğlu; Bir gün bir devlet başkanı "Devlet benim" demişti. Kafası kesildi. Kendini devlet sananlardan Hitler sığınağında kendini sokan akrep gibi can verdi. Mussolini ters asıldı.

TEHDİDİN TONUNU ARTIRDI

Gelen tepkiler sonrası tehditlerin tonunu artıran Behramoğlu,"Kimsenin kafasının kesilmesini istemem. Kesmeye,asmaya elbette karşıyım. Fakat ne yapalım ki rüzgâr eken fırtına biçiyor. Ne rüzgâr ekilsin,ne fırtına biçilsin.Evet şairim ben.Ama devrimci ve yurtsever bir şair. Bu gibilerden hiç birinin sonu iyi olmadı." dedi.

İSLAM'I DA HEDEF ALMIŞTI

Edebiyatçı Ataol Behramoğlu'nun geçmişte kullandığı Kurban Bayramı ile ilgili sözleri tepki çekmişti. Ataol Behramoğlu, "Öldürmek için, kesmek için insanın içinde bir kuzuyu, bir oğlağı nasıl canavar yaşıyor? Biraz da bunu konuşalım. Canlıları keserek bayram olmaz." dedi.

SKANDAL SÖZLERE ALKIŞ DA TUTTURDU

Ataol Behramoğlu, "Herkes alkışlasın, alkışlamayanları da ayıplarım." diyerek bir de İslam'ı hedef alan sözlerine alkış tutturdu. Behramoğlu'nun skandal sözlerine sosyal medyadan büyük tepki yağdı.

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