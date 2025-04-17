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  • ''Cunta''nın ardından ''savaş'' dili! Ömer Çelik: Özgür Özel, siyasi ortamı zehirliyor
Politika

''Cunta''nın ardından ''savaş'' dili! Ömer Çelik: Özgür Özel, siyasi ortamı zehirliyor

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e tepki gösterdi. Çelik, 'Seçilmiş Cumhurbaşkanlığı makamına cunta diyen, Meclis Başkanlığına savaş açmaktan bahseden, Hükümetimizin siyasi meşruiyetini hedef alan ve toplumsal kesimler arasında duvar örmeye çalışan bu zihniyetin asıl kavgası demokrasiyledir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür' dedi.

AA17 Nisan 2025 Perşembe 16:12 - Güncelleme:
''Cunta''nın ardından ''savaş'' dili! Ömer Çelik: Özgür Özel, siyasi ortamı zehirliyor
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP Genel Başkanı Özel'in açıklamalarına tepki gösterdi.

Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, Sayın Cumhurbaşkanımıza, Meclis Başkanımıza, bakanlarımıza ve farklı toplumsal kesimlere dönük kullandığı dilin siyasi muhalefet dili olarak adlandırılması mümkün değildir. Bu dil siyasi ortamı zehirleyen, sosyal hayatımızda fay hatları tetiklemeye çalışan bir zihniyetin ürünüdür. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal hayatta vatandaşlarımızı karşı karşıya getirmeye ve siyasi alanı çatışmaya dönüştürmeye çalışan bir kaos kampanyasına öncülük ediyor. Bu kampanya, Cumhuriyet tarihimiz boyunca demokrasimize zarar veren siyasi projelerin bir benzeridir. Bu kampanya ve projelerin hepsinin milli iradeyi hedef aldığını çok iyi biliyoruz. Millet iradesini ve siyasi meşruiyeti hedef alan bu kampanyalarla en kararlı şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz."

  • AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik
  • Genel Başkanı

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