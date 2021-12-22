Daçiç: Türkiye ile ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz

AA 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:54 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 14:54

Meclis Başkanı Şentop, Sırbistan Ulusal Meclisi Başkanı Ivica Daçiç ile görüştü.

Şentop ve Daçiç, Sırbistan Ulusal Meclisindeki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Daçiç'i 12-13 Eylül tarihlerinde Türkiye'de ağırladığını anımsatan Şentop, kısa bir süre sonra da kendisinin Sırbistan'ı ziyaret ettiğini söyledi.

İki ülke ilişkilerinin tarihinin en iyi dönemini yaşadığını dile getiren Şentop, "İki ülke arasındaki ilişkiler, bilhassa günümüzde, örnek teşkil edebilecek ilişkiler." dedi.

Parlamentoların ikili ilişkilere nasıl katkı sağlayabileceği konusunda irtibat ve görüşme halinde olduklarını belirten Şentop, iki ülke arasındaki ilişkilerde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç'in kişisel yakınlıkları ve dostluklarının büyük katkısı olduğunu vurguladı.

Bunun, ticari ve ekonomik ilişkilerde yaşanabilecek sorunları çok hızlı bir şekilde aşma ve iki ülke arasındaki altyapıyı hızla iyileştirme bakımından çok büyük fayda sağladığını ifade eden Şentop, "Ticaret hacminde 2 milyar dolar hedefini inşallah bu yıl yakalayacağız. Artık daha büyük hedefler koymamız gerekiyor. Karşılıklı yatırımlar söz konusu. Türkiye'den gelen firmalar, büyük özverilerle, gayretlerle çalışıyor; karşılıklı olarak iki ülke sadece sözde değil, kazan kazan formülünü gerçek manada gerçekleştirmek için gayret gösteriyor." değerlendirmesini yaptı.

Gerek parlamento başkanları gerekse de komisyonlar olarak ziyaretleri daha da sıklaştırmak arzusunda olduklarını bildiren Şentop, "Bu, iki ülke halklarının birbirleriyle olan temasları bakımından da önemli. Zaten ilişkilerimizi onun üzerine inşa ediyoruz." diye konuştu.

Bunun, iki ülke arasındaki uçak seferleriyle de görüldüğünü kaydeden Şentop, yarın Ankara-Belgrad arasında doğrudan seferlerin başlayacağını; talep üzerine diğer uçak seferleri sayısının da artabileceğini dile getirdi.

Şentop, bölgesel barışın önemine işaret ederek, "Balkanlar'da barış ve istikrarın kalıcı olmasının, sadece Balkan ülkeleri bakımdan değil Avrupa ve dünya barışı bakımından da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sırbistan ile Türkiye ilişkileri, barış ve istikrara büyük katkı sağlıyor. Bu bakımdan gerek hükümetler gerek parlamento ilişkilerinin geliştirilmesi yönünde kararlılığımızı bir kez daha ortaya koyduk." dedi.

- "TÜRKİYE İLE KARDEŞ VE DOST İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRMEK İSTİYORUZ"

Sırbistan Meclis Başkanı Ivica Daçiç de Türkiye'nin, Balkanlar'da "istikrar sağlayan" rolünü almasının çok önemli olduğunu söyledi.

İki ülke vatandaşlarının pasaportsuz seyahat edebilmelerine yönelik inisiyatifin önemine işaret eden Daçiç, böylesi adımların, ülkeler arasındaki ilişkileri daha da ileriye götüreceğini belirtti.

Sırbistan ile Türkiye'nin son yıllarda ilişkilerinin geliştirilmesinde alınan mesafenin önemini de vurgulayan Daçiç, "Türkiye'nin bu bölgedeki istikrar sağlayıcı rolü çok önemli. Bu yüzden Türkiye ile kardeş ve dost ilişkilerimizi geliştirmek istiyoruz. Ortak çıkarlarımızı aramak istiyoruz. Bunun da bölgede yaşayan Boşnaklar, Müslümanlar ile de ortak çıkarlar arayışında bir nevi bağlantı noktası olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "DÜNYA BARIŞINA BÜYÜK KATKI..."

Edinilen bilgiye göre, iki mevkidaşın heyetler arası görüşmesinde, Daçiç, iki ülkenin cumhurbaşkanları arasındaki üst düzey ilişkilerin her alana sirayet ettiğini belirtti.

Parlamentolararası dostluk gruplarının çalışmalarını önemsediğini dile getiren Daçiç, Bosna Hersek, Sırbistan ve Türkiye'nin dostluğunun, bölgeye huzur ve istikrar sağladığını söyledi.

TBMM Başkanı Şentop da Balkanlar'daki istikrarın sadece bölge için değil dünya barışı için çok önemli olduğunu; Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin ileri düzeyde gerçekleşmesinin dünya barışına büyük katkı sunduğunu kaydetti.

Şentop, basın toplantısının ardından Sırbistan Ulusal Meclisi gezdi ve çalışma halinde olan Genel Kurulu selamladı, Meclis Özel Defteri'ni imzaladı.