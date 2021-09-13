AA 13 Eylül 2021 Pazartesi 13:56 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 14:00

Şentop, Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile baş başa görüştü, ardından heyetler arası görüşmelere geçildi.



Şentop, heyetlerarası görüşmede, Daçiç ve beraberindeki heyeti TBMM'de ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek görüşmenin salgın şartları nedeniyle büyük ölçüde zayıflayan uluslararası ilişkilerin hızlanmasına vesile olmasını temenni etti.

Daçiç'in İçişleri ve Dışişleri Bakanı, Başbakan, Başbakan Yardımcısı olduğu dönemde ve şimdi de Meclis Başkanı olarak Sırbistan siyasetine damga vuran bir devlet adamı olduğunu anımsatan Şentop, "Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde ilişkilerimizin tarihinin en iyi seviyesine ulaştığını görmekten memnuniyet duyuyoruz. 'Kazan-kazan' prensibiyle elde ettiğimiz bu başarıda zatıalinizin büyük katkısının olduğunu da biliyorum." dedi.

Şentop, "Bütün sahalarda derinleşen ilişkilerimizin, halklarımızın temsilcileri parlamenterlerimiz arasında da tesis edilmesine önem veriyorum. Dostluk gruplarımız ve ilgili komisyonlarımız başta olmak üzere parlamenterlerimiz arasındaki ilişkiler, halklarımızın birbirlerini daha iyi tanımalarına, müşterek değerlerimizin sağladığı avantajlardan daha iyi istifade etmelerine imkan sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Meclis Başkanı düzeyinde Parlamentolararası Birlik 141. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için 2 yıl önce Belgrad'ı ziyaret ettiğini anlatan Şentop, "Aile kökenim eski Yugoslavya'ya dayanıyor. Baba tarafım 1926'da Kuzey Makedonya'nın Gevgeli bölgesinden Türkiye'ye göç etmiştir. Aynı toprakların evladı olarak, bu görüşmelerimizin akraba görüşmesi, ziyareti olduğunu düşünüyorum. Dostluk gruplarımız arasındaki ilişkilerin parlamentolarımız arasındaki iyi ilişkilerin taşıyıcısı olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

-DOSTLUK GRUPLARINA BÜYÜK İLGİ

TBMM Başkanı Şentop, 250 üyeli Sırbistan Ulusal Meclisinde, Türkiye Dostluk Grubunun 85 üyesiyle en kalabalık gruplardan birini oluşturduğunu, TBMM'deki Türkiye-Sırbistan Dostluk Grubunun da 304 üyesi olduğunu ifade etti. Şentop, bu rakamların ülkelerin ve halkların birbirlerine verdikleri değeri teyit eden önemli bir gösterge olduğunu kaydetti.

İki ülkenin, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci Parlamenter Asamblesi ve Karadeniz Ekonomik İşbirliği Parlamenter Asamblesi gibi çok taraflı platformlar bünyesindeki dayanışmasının da sürmesini temenni eden Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin süratle geliştiğini ve ticaret hacminin de kısa vadede 2 milyar dolara yaklaştığını görüyoruz. Türk iş adamlarının yatırımlarımızın son on senede 1 milyon dolardan 250 milyon dolara ulaştığını biliyorum. Dostluk ve barış yolu olarak addettiğimiz Belgrad-Saraybosna otoyol projesindeki çalışmalar devam ediyor. Ülkelerimiz arasında imzalanmış olan üç anlaşmanın onay sürecini müteakip yasama yılı içinde tamamlamayı planlıyoruz. Türkiye ile Sırbistan arasında eğitim ve kültür sahasındaki ilişkilerin gelişmesinden de memnuniyet duyuyoruz. TİKA ve Türkçe lisan kurslarından şimdiye kadar 2 bin 500'den fazla kişinin faydalandığı Yunus Emre Kültür Merkezimizin başarılı faaliyetlerinin devamını temenni ediyoruz."

- "2 MİLYAR DOLARI DAHA DA AŞABİLİRİZ"

Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç de Türkiye'de olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek "İkili ilişkiler açısından çok memnuniyet verici bir düzeyde olmak bizleri de çok mutlu ediyor. Önceki zamanlara göre ikili ilişkilerimiz çok ilerledi. Hatta yeni tarihteki en iyi ilişkiler diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı olduğu dönemde, Türkiye ile Sırbistan arasındaki vizelerin kaldırılması anlaşmasını imzaladığına işaret eden Daçiç, "Bu bizim için çok önemli bir adımdı. Sonra Serbest Ticaret Anlaşması'nı imzaladık. İki ülke arasında daha fazla güven ortamı oluştu. İlişkilerimiz gelişiyor, çok uluslu platformlarda da bunu görüyoruz." diye konuştu.

İki ülke arasında ekonomik ilişkilerin de çok geliştiğine dikkati çeken Daçiç, "Sizin dediğiniz gibi 2 milyar doları yakaladık, bu rakamı daha da aşabiliriz. Sırbistan'da 400 Türk firması var. Son 10 yıl içinde Türkiye'den doğrudan yatırım 200 milyon avroyu buldu." bilgisini verdi.

Daçiç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in de gelecek hafta Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceğini bildirdi.

Görüşmenin ardından TBMM Başkanı Şentop, Daçiç ve konuk heyeti 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında bombalanan alanı gezdirerek o gece yaşananlar hakkında bilgi verdi. İki Meclis Başkanı daha sonra bu alana karanfil bıraktı.

Öte yandan Şentop, Daçiç'e tadilat çalışması süren TBMM Genel Kurul Salonu'nu gösterdi.