Dağılan Altılı Masa'da siyasi rüşvet ortalığa saçıldı! Akşener: Beşi anlaşmıştı

İYİ Parti'nin Altılı Masa'dan kalkmasıyla masa beşliye dönse de kavga bitmiyor. Meral Akşener masadan kalktı mı, ittirildi mi tartışmasından sonra şimdi de "kim kimi sattı" tartışması başladı.

TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, Meral Akşener'in ayrılmasıyla dağılan son masa toplantısında yaşananlarla ilgili edindiği bilgileri Akşam Gazetesi'nde yazdı.

Yiğitel'in haber/analizi şöyle:

İYİ Parti milletvekili Ahad Andican Saadet, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti'nin milletvekili pazarlığı karşılığında Kılıçdaroğlu'nun adaylığına razı olduklarını ve İYİ Parti'yi yalnız bıraktıklarını açıkladı. Açıklamanın ardından Deva, Saadet, Gelecek ve Demokrat Parti'den peş peşe 'Bize iftira atılıyor. İspatlamazlarsa müfteri ve alçaklar' açıklaması geldi.

AKŞENER GİK'TE ANLATMIŞ

İYİ Partili Ahad Andican'ın açıklamasından sonra İYİ Partili bir üst düzey yöneticiyi arayarak iddiayı sordum. İYİ Partili yöneticiden, Ahad Andican'ın açıklamasının aslında Meral Akşener tarafından partinin Genel İdare Kurulu'nda anlatıldığını öğrendim. Yani Ahad Andican aslında kendi tahmin ya da duyumlarını değil Meral Akşener'in anlattıklarını aktarmış. Akşener partisinin GİK toplantısında Altılı Masa'ya oturduğunda beş partinin ağız birliği ettiğini ve aslında masayı arkadan dolanarak milletvekili pazarlığı karşılığında Kemal Kılıçdaroğlu'nun çatı adaylığında anlaştıklarını anlattı.

İYİ Partili yönetici, Akşener'in şu ifadelerini aktardı:

ADAYLARINI DAYATTILAR

"Toplantıda kendi aralarında anlaşmışlar ve bunu bana dayattılar. Kılıçdaroğlu'nun adaylığını Kılıçdaroğlu'ndan çok diğer dört parti daha hararetli savundu. Hatta öyle ki, ben İmamoğlu ve Mansur Yavaş ismini söyleyene kadar Kılıçdaroğlu hiç konuşmadı bile. Ben iki ismi açıkladıktan sonra Kılıçdaroğlu bana dönüp 'Herkes beni istiyor. Siz de bu karara uymak zorundasınız' dedi. Bunun üzerine 'Masadan kalkayım mı' deyince de dönüp bana 'Siz bilirsiniz' dedi."

Akşener'in bu sözlerinden sonra Genel İdare Kurulu'nun tüm üyeleri tek tek söz alarak Akşener'e 'O masadan kalkın ve bir daha oturmayın' dedi. İYİ Partili yönetici, Meral Akşener'in basın toplantısındaki 'partimizi kuşattılar' sözlerinin altında da aslında bu gerçeğin yattığını söyledi.