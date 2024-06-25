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Politika

Dağıstan'daki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesinde Dağıstan'daki terör saldırılarını nefretle kınadı, Rus halkına taziyelerini iletti.

25 Haziran 2024 Salı 14:53 - Güncelleme:
Dağıstan'daki terör saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin arasında kritik temas
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Rusya'nın Dağıstan bölgesinde gerçekleşen terör saldırıları ele alındı.

Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan; Türkiye'nin terörün her türlüsüne karşı olduğunu, saldırıları nefretle kınadıklarını belirtirken yaşamını yitirenler için Rus halkına taziye, yaralılar için de acil şifa dileklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bölgedeki tüm çatışmaların sona erdirilmesi için çabalamaya devam edeceğini söyledi.

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