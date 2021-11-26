''Daha ne diyeyim'' diyerek tepki gösterdi: Depreme değil reklama harcanacak

Akşam Gazetesi 26 Kasım 2021 Cuma 13:15 - Güncelleme: 26 Kasım 2021 Cuma 13:27

İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, İBB'nin 2022 bütçesinde reklam ve organizasyona ayrılan paranın, sosyal konut ve deprem bütçesinin iki katı olduğunu ifade etti.

Göksu, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"İBB 849 milyon Türk lirası tanıtım bütçesi ayırmış. Az önce sunum yaparken '1 milyar küsur deprem ilgili bütçe ayırdık' dedi sayın Başkan. Ben bütün detayları inceledim. Mali yılı bütçe kitapçığı sayfa 35'te, kentsel dönüşüm için yazılan rakam 492 milyon Türk lirası. Daha ne diyeyim ben arkadaşlar!"

"Yatırım kitapçığı sayfa 44'te kentsel dönüşüm uygulamaları için ayrılan bütçe 612 milyon Türk lirası. Oysa mali yıl kitapçığında ise 492 milyon Türk lirası. Başkanın sunumunda ise 1 milyar küsur."

Göksu, tanıtım için ayrılan para üzerinden eleştirilerini sürdürerek, "Tanıtıma parayı ayırmışlar, peki depreme ne kadar ayırmışlar? 492 milyon Türk lirası. Sosyal konuta harcadıkları meblağ ise 12 milyon Türk lirası." dedi.