CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Bulgaristan'a çıkış giriş yaptığı lüks cipinde kaçak elektronik sigara ürünleri ele geçirilmesinin üzerinden bir hafta geçti, ancak CHP Genel Merkezi sessizliğini korudu. Üstelik CHP Sözcüsü Deniz Yücel, daha önce TBMM'ye "Kaçak sigara gümrüklerden nasıl geçiyor" diye soru önergesi vermiş olduğu halde.

20 Eylül 2024 gecesi, Kapıkule sınır kapısından geçerek Bulgaristan'dan Türkiye'ye giren ve polis tarafından yapılan aramada içinde 2 milyon TL'yi aşan piyasa değerine sahip elektronik sigara cihazları bulunan 34 EKE 86 plakalı Land Rover marka lüks cipin, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. Ertesi gün açıklama yapan Ün, "köy ve ilçe ziyaretleri için Edirne'de olduğu sırada aracı bakım için İstanbul'a götüren şoförünün cahillik yaptığını" iddia ederek, bahsi geçen "Fatih Anıl'ın Çağatay Rahman Çetin adlı kişi ile buluşarak araca kaçak elektronik sigara kiti ve benzeri malzemeleri yüklediğini, olayın kendisinin bilgisi dışında geliştiğini" öne sürdü. Ün, araç polis tarafından durdurulduğunda, "aracın aranması ve suça konu bir eşya varsa gereğinin yapılmasını bizzat talep ettiğini" de belirterek, kendisinin "Atatürk ilke ve hedefleri doğrultusunda çalıştığını" savundu.

ÖZEL: TATMİN OLDUM!

Bu süreçte CHP'den bir açıklama yapılmadı. Konu, 24 Eylül'de ABD seyahatine çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e soruldu. Özel, Ediz Ün'ün basın açıklamasını takip ettiğini ve CHP grup başkanvekilleri tarafından kendisine bilgi verildiğini belirterek, "Bu aşamada açıklamasını tatmin edici buluyorum ama süreci yakından takip edeceğiz" demekle yetindi.

GÖRÜNTÜLERİ YALANLADI

Ancak daha sonra ortaya çıkan gümrük kapısı görüntüleri ve sınır giriş çıkış kayıtları, Ediz Ün'ü yalanladı. Medyada yer alan verilere göre; olay gecesi Ün, tek başına şoför koltuğunda göründüğü lüks cipiyle Bulgaristan'dan gelerek Kapıkule sınır kapısından yurda girdi, bir akaryakıt istasyonunda durarak, kaçakçılıkla suçlanan şoför ve diğer şüpheliyi aldı, ardından araç kendisini evine bırakarak İstanbul'a doğru yola çıktı.

Ün, "aracın aranmasını bizzat talep ettiğini" söylese de, araç durdurulduktan sonra kendisini arayan şoförünün telefonu verdiği polislere, "milletvekili olduğunu ve aracının aranamayacağını" söylediği, ancak savcının devreye girmesiyle aracın arandığı ortaya çıktı. CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün Bulgaristan'da kumarhanede ve bazı pavyonlarda kadınlara '50 şişe' şampanya açtırma görüntüleri de ortaya çıktı. Ün, olaydan bir ay önce 28 Ağustos'ta, Edirne'de alkol yasağının esnetilmesi ve alkol satışına gece yarısına kadar izin verilmesi için TBMM'ye kanun teklifi sunacağını açıklamıştı.

6455 PARÇA KAÇAK MALZEME

CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün 20 Eylül'de Kapıkule'den Türkiye'ye giriş yaptığı 34 EKE 86 plakalı cipinde aynı gün kaçak elektronik sigara malzemesi yakalanmıştı. Ele geçirilen malzemelerin listesi şöyle:

530 boş elektronik sigara kutusu

2 bin 242 elektronik sigara kiti

2 bin 790 elektronik sigara başlığı

Bin 275 elektronik sigara ateşleyicisi

130 likit haznesi

18 sigara likidi

SİYASİ MALZEME YAPTILAR AMA...

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, CHP Sözcüsü Deniz Yücel, 18 Mart 2024'te "elektronik sigara tehlikesi"ne dikkat çekme gerekçesiyle bir basın açıklaması yapmış, bu ürünlerin satış ve ithalatı yasak olduğu halde 'nasıl yurda sokulduğunu' sorgulamıştı. Yücel, "Yasak ama temin etmek çocuk oyuncağı" demişti.

5 Temmuz 2023'te de CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye verdiği yazılı soru önergesinde, "İthalatı ve satışı yasak olan elektronik sigara ürünleri gümrükten nasıl geçiyor" diye sormuştu.

Murat Emir de bugün CHP TBMM Grubu Başkanvekili. Ancak ne sözcü Deniz Yücel ne de Murat Emir, CHP'li Ün hakkında ortaya çıkan kaçakçılık skandalına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

SADECE ESKİ CHP'LİDEN TEPKİ GELDİ: HEPİNİZE YAZIKLAR OLSUN

Kaçakçılığa tek tepki, CHP Edirne eski İl Başkanı Fevzi Pekcanlı'dan geldi. Pekcanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Partimizi düşürdüğünüz duruma bakın, hepinize yazıklar olsun" dedi.

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"Pavyon" teklifi sunacakmış

Kaçak sigaraları kendi taşımış