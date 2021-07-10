Darbe çağrısını yok saydı, TBMM'nin cevabını çarpıttı

10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:09 - Güncelleme: 10 Temmuz 2021 Cumartesi 08:09

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 27 Mayıs darbesi öncesi İsmet İnönü'ye ait darbe tehdidinde bulunan açıklamalarla ilgili TBMM'den verilen cevabı çarpıttı. Özel'in "Erdoğan'ın İnönü iddiası tutanaklarda bulunamadı", "Erdoğan, İnönü Ailesi ve halktan özür dilemeli" şeklindeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, TBMM Başkanlığı'nın Özgür Özel'in önergesine verdiği yanıtta, İnönü'nün 27 Mayıs darbesinden bir ay önce "İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız" şeklindeki sözlerinden dolayı 12 gün Meclis'ten men cezası aldığı ve o sözlerin de Meclis kararıyla tutanaktan çıkarıldığı net biçimde anlatıldı.

"BİNBAŞI ÇAĞIRTAYIM"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Başkan Erdoğan'ın Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda dile getirdiği "İnönü, TBMM'de yaptığı bir konuşmada şöyle diyor: '...Binbaşıyı ben çağırayım ve Meclis'i feshettireyim. Bunu ister misiniz? İhtilal olacak ve siz bundan kurtulamayacaksınız'..." sözlerinin gerçeği yansıtmadığını ve böyle bir sözün olmadığını ileri sürerek büyük çarpıtma yaptı. Özel, TBMM Başkanlığı'na verdiği önergeye verilen cevaptaki "TBMM Genel Kurul tutanakları incelenmiş olup soru önergenizde belirtilen ifadeler tutanaklarda tespit edilememiştir" ifadesini cımbızlayarak "özür" çağrısı yaptı. Oysa o cümlenin devamında "Ancak 27 Nisan 1960 tarihli 61. Birleşimde Çorum Mebusu Hüseyin Ortakcıoğlu ve üç arkadaşının, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî Nizamnamesinde Yazılı Tahkikat Encümenlerinin Vazife ve Salâhiyetleri Hakkında Kanun Teklifi ve Muvakkat Encümen Mazbatasının tümü üzerinde CHP Grubu adına yaptığı konuşmada geçen ifadeler nedeniyle İsmet İnönü'ye 12 birleşim Meclis'ten geçici çıkarma cezası verildiği ve bu cezaya dayanak gösterilen memuru, emniyeti, zabıtayı politikaya alet eder mahiyetteki beyanlarının Genel Kurul'da oylamayla tutanaktan çıkarıldığı tespit edilmiştir" bilgisi net ifadelerle yer aldı.

TUTANAKTAN ÇIKARILDIYSA SÖYLENMEDİ Mİ

Meclis Başkanlığı'nın Özel'e verdiği yanıtta o sözlerin akıbetine de işaret edildi. Yazıda, "27 Nisan 1960 tarihli 61. Birleşimde İsmet İnönü'nün tutanaktan çıkarılmasına karar verilen beyanları hakkında basında veya çeşitli arşiv kayıtlarında bilgiler bulunabilecek ise de; TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı'nda konu hakkında bir belge bulunmamaktadır" denildi.