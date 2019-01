'Darbe girişiminin karşısındayız'

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu HGM Atlas ve HGM Küre Uygulamaları’nın tanıtım töreninde konuştu. İşte Erdoğan’ın açıklamasından satır başları: “Milli Savunma Bakanlığımızın ve üniversitemizin değerli mensupları; sevgili öğrenciler; kıymetli misafirler; biraz önce izlediğimiz Harita Genel Müdürlüğü Küre ve Atlas Milli Harita uygulamalarımızın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Şimdi harita genel müdürlüğümüzün, milli savunma bakanlığımızın çatısı altında ortaya çıkmış olması bizler için iftihar vesilesidir. Her ne kadar bugün resmen hizmete açıyor olsak da bu uygulamaların gerisinde Türkiye’nin geçmişten bugüne tüm birikiminin yattığı biliyoruz. Niye bu kadar geciktik diye hayıflanıyoruz. Bardağın dolu tarafından baktığımızda ise hamd olsun milli harita uygulamamıza kavuştuk diyoruz.”

UZAY ÇALIŞMALARI

“Dijital dünyadan söz ediyoruz. Geçtiğimiz yıla baktığımızda dünyanın en değerli 5 şirketinin tamamının, ilk 10 şirketin 7’sinin dijital teknoloji hizmet şirketleri olduğunu görüyoruz. Savunma Sanayiindeki millilik oranını yüzde 65 seviyesine çıkardık. Türkiye uzay ajansı ile uzay çalışmalarında yeni bir aşamaya geçtik. Araştırma, geliştirme merkezlerimizin sayısı şu an itibari ile 1000’i geçti. Teknopark sayımız 81’i buldu. Gençlerimizin bilim ve teknolojiye olan ilgilerinin her geçen yıl arttığını görüyoruz.”

DİJİTAL DÖNÜŞÜM OFİSİ

“Biz ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ diyerek bu süreçte yerimizi alıyoruz. Bugün artık gücün belirleyicisi, sahip olunan veri ve bunları işleme kabiliyeti olarak ifade ediliyor. Verinin değere dönüşmesi ise ancak yerli ve milli bir anlayışla sahiplenilmesiyle mümkün. Nasıl ülkemizin her karış toprağı bizim için canımız pahasına sahipse, her veriye aynı gözle bakmalıyız. Bugün artık kendi ürettiğimiz verinin ülkemizin kontrolünde olması da siber dünyadan gelecek saldırıya karşı tedbirlerin alınması da başlı başına güvenlik meselesidir. Tüm bu işlerin kararlılıkla yürütülmesi için dijital dönüşüm ofisimizi görevlendirdik. Bu ofis direkt olarak şahsıma bağlandı. Verinin işlenmesinde zaman, konum, harita bilgisi gibi hususlar kritik öneme sahip. İşte bugün tanıtımını yaptığımız; Harita Genel Müdürlüğü ATLAS ve KÜRE uygulamaları bu bakımdan hayati öneme sahiptirler. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, yapay zeka konusunda nereye varılırsa varılsın; insan her şeyin merkezinde olmaya devam edecektir. İnsan varsa bütün bu gelişmeler, eserler var. İnsan yoksa bunların hiçbirisi yok. Biz tüm çalışmalarımızı insan merkezli bir anlayışla sürdüreceğiz. İnsanı metalaştıran; insanı eşyaya hizmet hale getiren anlayış bizim kültürümüzle bağdaşmaz. Bizim mutlak sorumlu olduğumuz tek güç rabbimizdir. Türkiye olarak bizi orta üst ve üst gelişmişlik derecesine sahip ülkelerden ayıran en önemli özellik bana göre işte bu anlayıştır. Irak’ta Suriye’de Balkanlarda Kafkaslarda nice krize bu anlayışla müdahil olduk, oluyoruz.”

MÜCADELE SÜRECEK

“16 yıldır Türkiye’yi güçlendirmenin mücadelesini veriyoruz. Düştüğümüzde tekme atmak için bekleyen o kadar çok kesim var ki... Ne olursa olsun ayakta kalmanın önemini çok iyi biliyoruz. 15 Temmuz’da başımıza geldi, bir darbe girişimi. Demokrasiye inanmış bir cumhurbaşkanı olarak, tüm ekibimle, dünyada nerede olursa olsun nerede darbe girişimi varsa biz hepsinin karşısındayız. Zira sandıktan gelene herkes saygı duymak zorundadır. Eskiler, kula bela gelmez hak yazmayınca, hak bela yazmaz kul azmayınca diyor. Bu ülkeyi FETÖ belasından tamamen temizleyene kadar mücadelemiz sürecektir.”