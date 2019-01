Darısı Fırat'ın Doğusu'na

SOKAKLAR CIVIL CIVIL

Afrin’de fırıncılık yapan Ahmet Ebu Ömer, Afrin’de bir yılda nelerin değiştiğini anlattı. Ebu Ömer “Çarşı çok kalabalık. Hayat normal. Gelecek günlerde daha iyi olacak burası. İşler ve çarşı da hareketlendi. Bunların hepsi yıl dönümü yaklaşan Zeytin Dalı Harekatı sayesinde oldu. Türk hükümeti güvenliği sağladı. Emeği geçen herkese saygılar” diye konuştu. Afrinli sivil Muhammed Hani de “Zeytin Dalı Harekatı’nın bir yılı geride kaldı. Çok şükür işlerimiz çok. Güvenlik ortamı var. Bu yılı yurt dışındaki Suriyelilere armağan ediyoruz. Burada her şey yolunda. Sorun yok. Dönebilirsiniz. İş, güvenlik hepsi var. Çok şükür. ÖSO kimsenin hayatına karışmıyor. Kentin güvenliğini sağlıyorlar” ifadelerini kullandı. Şifa Hastanesi genel cerrahi uzmanı doktor Muhammed Cerade de “Türk kardeşlerimizin desteğiyle hastanemizin onarımı yapıldı. Hastane 5 aydır Afrin’deki bütün kesimlere hizmet veriyor. Hastanede 13 bölüm var. Her gün 500 hasta müracaat ediyor. Her gün 15-20 bebek doğuyor. Ücretsiz ilaç dağıtan da bir eczanemiz var” dedi.

OKUL, HASTANE HEPSİ VAR

Türkiye, Afrin’de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise ziraat, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim alanlarında danışmanlık ve destek sağladı. 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane Türkiye’nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Kültür merkezi ve spor kompleksi açılan Afrin ilçe merkezinde 18 bin öğrenci, çevre beldelerle toplam 43 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor. 36 caminin onarımını sürerken, yaklaşık 170 cami ibadete açıldı.