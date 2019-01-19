Darısı Fırat'ın Doğusu'na

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ocak 2018’de “Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır” ifadesiyle başladığı açıklanan harekatla 4 bin 500’den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 200’den fazla köy, terör örgütü üyelerinden arındırıldı. 2 bin kilometrekarelik alanı teröristlerden temizledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Suriye’nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin’in terör örgütü YPG/PKK 6 yıl süren işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın üzerinden bir yıl geçti.

18 MART İKİNCİ ZAFER

Çok sayıda ÖSO unsurunun da yer aldığı operasyon, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin’e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin arası teröriste karşı kararlılıkla sürdürüldü. Genelkurmay Başkanlığı, yazılı açıklama yaparak, 12 Mart’tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirdi. Başkan Erdoğan, Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır” diyerek ilçe merkezinin alındığı duyurdu. İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla, TSK ve ÖSO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de teröristlerden arındırıldığını açıkladı.

DÖNÜŞLER BAŞLADI

Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve ÖSO unsurlarının verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018’de evlerine dönmeye başladı. Bir senede Afrin’in nüfusu 350 bine ulaştı. Operasyon boyunca her gün sıcak yemek dağıttıldı. ÖSO, Afrin’de güvenliği güçlendirmek için arama tarama ve mayın temizleme çalışmaları yaptı. Aramalarda YPG/PKK’ya ait üsler, Zeytin Dalı Harekatı’nın ilerleyişine ve sivillerin çıkışına engel olmak için kazdığı hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar imha edildi. Terörün izleri silindi.