Darısı Fırat'ın Doğusu'na
Terör bataklığını kurutmak için Fırat’ın Doğusu’na yönelik harekat hazırlığını tamamlayan Mehmetçik, tam bir yıl önce başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu’yla Afrin’i YPG/PKK’dan temizledi. Bölge yine Türkiye’nin inşa çabalarıyla küllerinden doğdu.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından 20 Ocak 2018’de “Afrin operasyonu sahada fiilen başlamıştır” ifadesiyle başladığı açıklanan harekatla 4 bin 500’den fazla terörist etkisiz hale getirildi, 200’den fazla köy, terör örgütü üyelerinden arındırıldı. 2 bin kilometrekarelik alanı teröristlerden temizledi. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Suriye’nin kuzeybatısında, Hatay ilinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Afrin’in terör örgütü YPG/PKK 6 yıl süren işgalinden kurtarılması için başlattığı harekatın üzerinden bir yıl geçti.
18 MART İKİNCİ ZAFER
Çok sayıda ÖSO unsurunun da yer aldığı operasyon, zorlu arazi ve kış şartlarında, yıllardır Afrin’e bomba tuzaklayan 8 ila 10 bin arası teröriste karşı kararlılıkla sürdürüldü. Genelkurmay Başkanlığı, yazılı açıklama yaparak, 12 Mart’tan itibaren Afrin kent merkezinin kuşatıldığı bildirdi. Başkan Erdoğan, Çanakkale’de 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 103. yılı törenlerinde yaptığı konuşmada “Bir müjdeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Afrin şehir merkezi Türk Silahlı Kuvvetleri’mizin desteğindeki Özgür Suriye Ordusu mensupları tarafından bu sabah 08.30 itibarıyla tamamen kontrol altına alınmıştır” diyerek ilçe merkezinin alındığı duyurdu. İlçe merkezinin kontrol altına alınmasıyla, TSK ve ÖSO, ilçedeki son belde olan Mabatlı merkezinin de teröristlerden arındırıldığını açıkladı.
DÖNÜŞLER BAŞLADI
Türk yardım kuruluşları, kurtarılan her yerleşime insani yardım kolileri ulaştırdı. TSK ve ÖSO unsurlarının verdiği güvence sayesinde siviller, 20 Mart 2018’de evlerine dönmeye başladı. Bir senede Afrin’in nüfusu 350 bine ulaştı. Operasyon boyunca her gün sıcak yemek dağıttıldı. ÖSO, Afrin’de güvenliği güçlendirmek için arama tarama ve mayın temizleme çalışmaları yaptı. Aramalarda YPG/PKK’ya ait üsler, Zeytin Dalı Harekatı’nın ilerleyişine ve sivillerin çıkışına engel olmak için kazdığı hendekler, tuzakladığı mayın ve patlayıcılar imha edildi. Terörün izleri silindi.
SOKAKLAR CIVIL CIVIL
Afrin’de fırıncılık yapan Ahmet Ebu Ömer, Afrin’de bir yılda nelerin değiştiğini anlattı. Ebu Ömer “Çarşı çok kalabalık. Hayat normal. Gelecek günlerde daha iyi olacak burası. İşler ve çarşı da hareketlendi. Bunların hepsi yıl dönümü yaklaşan Zeytin Dalı Harekatı sayesinde oldu. Türk hükümeti güvenliği sağladı. Emeği geçen herkese saygılar” diye konuştu. Afrinli sivil Muhammed Hani de “Zeytin Dalı Harekatı’nın bir yılı geride kaldı. Çok şükür işlerimiz çok. Güvenlik ortamı var. Bu yılı yurt dışındaki Suriyelilere armağan ediyoruz. Burada her şey yolunda. Sorun yok. Dönebilirsiniz. İş, güvenlik hepsi var. Çok şükür. ÖSO kimsenin hayatına karışmıyor. Kentin güvenliğini sağlıyorlar” ifadelerini kullandı. Şifa Hastanesi genel cerrahi uzmanı doktor Muhammed Cerade de “Türk kardeşlerimizin desteğiyle hastanemizin onarımı yapıldı. Hastane 5 aydır Afrin’deki bütün kesimlere hizmet veriyor. Hastanede 13 bölüm var. Her gün 500 hasta müracaat ediyor. Her gün 15-20 bebek doğuyor. Ücretsiz ilaç dağıtan da bir eczanemiz var” dedi.
OKUL, HASTANE HEPSİ VAR
Türkiye, Afrin’de operasyondan sonra ilçe merkezi ve beldelerde kurulan toplam 7 yerel meclise ziraat, sanayi, ticaret, kültür, spor, sağlık, eğitim alanlarında danışmanlık ve destek sağladı. 100 yataklı ve 13 branşta hizmet veren bir hastane Türkiye’nin desteğiyle yeniden hizmete açıldı. Kültür merkezi ve spor kompleksi açılan Afrin ilçe merkezinde 18 bin öğrenci, çevre beldelerle toplam 43 bin öğrenci eğitim hayatını sürdürüyor. 36 caminin onarımını sürerken, yaklaşık 170 cami ibadete açıldı.
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