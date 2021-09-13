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Politika

Davutoğlu, Diyarbakır Anneleri'nin tepkisini hazmedemedi! Bağırıp çağırdıktan sonra çadırı terk etti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır'daki temasları kapsamında çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin evlat nöbeti tuttukları, HDP il binası önündeki çadırı ziyaret etti. Ailelerin tepkisi karşısında kontrolden çıkan Davutoğlu, 'yalan söylüyorsunuz' şeklinde bağırdıktan sonra çadırı terk etti.

13 Eylül 2021 Pazartesi 13:51 - Güncelleme: 13 Eylül 2021 Pazartesi 13:54
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Partisinin düzenlediği bir dizi programa katılmak üzere bölgeye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, PKK tarafından kaçırılan çocukları için HDP İl Binası önünde nöbet tutan aileleri ziyareti sırasında tepki ile karşılandı. Çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu'na gösteren aileler, bugüne kadar neredeydiniz diyerek, "HDP ile neden hareket ediyorsunuz, HDP'ye değil bize sahip çıkın" diye sordu. Ailelerin "HDP'nin kapatılmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz" dediği Davutoğlu, evlat nöbeti tutan babaya çıkıştı. Babanın kolunu tutan Davutoğlu, "Siz de çocuklarınıza sahip çıksaydınız" diye karşılık verdi. Aileler tepki gösterince Davutoğlu, çadırı terk etti.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin düzenlediği programlara katılmak üzere geldiği Diyarbakır'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı için iki yıldan fazladır HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti.

"BUGÜNE KADAR NEREDEYDİNİZ?"

Beraberindeki partililerle aileleri ziyaret eden Davutoğlu, beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Eylem çadırında dağa kaçırılan çocuklarının fotoğrafını Davutoğlu'na gösteren aileler, "Bugüne kadar neredeydiniz?" diye sordu.

"HDP'NİN KAPATILMASINDAN NEDEN RAHATSIZLIK DUYUYORSUNUZ?"

Yaklaşık 6 yıl önce Sur'da kaçırılan oğlu Özkan için evlat nöbeti tutan baba Süleyman Aydın, oğlunun fotoğrafını Davutoğlu'na göstererek, "HDP'nin kapatılmasından neden rahatsızlık duyuyorsunuz" ifadesini kullandı.

Aydın'ın bu sözleri üzerine Davutoğlu, babanın kolunu tutarak, "Sizde çocuklarınıza sahip çıksaydınız" diye karşılık verdi.

Davutoğlu'nun bu sözlerine Aydın ise, "Çocuklarımız senin döneminde dağa gitti" deyince ortam bir anda gerildi. Diğer ailelerin de tepki gösterdiği Davutoğlu, ziyareti kısa keserek çadırı terk etti. (SABAH)

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