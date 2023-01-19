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Politika

Davutoğlu terör örgütü sempatizanı ismi makamında ağırladı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Altılı Masa'ya yaptığı 'kriz' tehdidinin gölgesinde Ankara'da sözde 'Kürdistan Azadi Hareketi' Genel Sekreteri Metin Pirani ile bir araya geldi.

19 Ocak 2023 Perşembe 07:49 - Güncelleme:
Davutoğlu terör örgütü sempatizanı ismi makamında ağırladı
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Gelecek Partisi'nin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sözde 'Kürdistan Azadi Hareketi'nin Genel Sekreteri Metin Pirani'yi makamında ağırladı.

DAVUTOĞLU'NDAN KÜRTÇE EĞİTİM VE ANAYASA VAADİ

Örgüt propagandasını yapan sözde STK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Pirani, Ahmet Davutoğlu'nu makamında ziyaret etti. Kürtçe Eğitim ve Yeni Anayasa konuları ele alındı. Misafirperverliklerinden ötürü kendilerine teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

PİRANİ'DEN SKANDAL PAYLAŞIM: TERÖR EYLEMLERİ TÜRKİYE'DE MEŞRU AVRUPA'DA DEĞİL!

Terör sevici Metin Pirani, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, teröristlerin eylemlerinin Diyarbakır'da değil de Paris'te olmasına tepki göstermişti. Fransız halkının bu görüntüleri görmek istemediğini söyleyen Pirani, "Burası Diyarbakır Özlem 2000 lokantasının önü değil. Buna hakkınız yok. Kendi kafamıza sıkıyoruz" demişti.

DİYARBAKIR'A 'KÜRDİSTAN' DİYEN BÖLÜCÜ ZİHNİYET...

Öte yandan Metin Pirani'nin genel sekreteri olduğu sözde "Kürdistan Azadi Hareketi" bölücü faaliyetleriyle ön planda. Söz konusu oluşumun sosyal medya hesapları mercek altına alındığında konum kısmında "Amed/Kürdistan" ibaresinin yer aldığı gözlemlendi.

DAVUTOĞLU'NUN 'KÜRTÇE' VAADİ: TÜRKLER DE KÜRTÇE ÖĞRENMELİ

Davutoğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Anadilde eğitim hakkını parti programına yazan ilk parti biziz. Türkler de Kürtçe öğrenmeli. AK Parti şimdi bu reformları şeklen devam ettiriyor. Geldiğimizde Kürtçeye gereken hürmet verilecektir." ifadelerini kullanmıştı.

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