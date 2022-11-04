Davutoğlu'na soğuk duş: Polise mermi sıkanlarla yan yanasın sen!

Şanlıurfa'ya bir dizi temaslarda bulunmak üzere gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, bir asker babası tarafından karşılaştığı tepki ile zor anlar yaşadı. Vatandaş, "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" diyerek Davutoğlu'na tepki gösterdi. Davutoğlu ise vatandaşa cevap vermeyerek bölgeden uzaklaştı.

Ahmet Davutoğlu, Dergah Camisinde Cuma namazını kıldıktan sonra Balıklıgöl'ü ziyaret etti. Burada balıklara yem atan Davutoğlu daha sonra esnafla bir araya geldi.

Esnaf ziyareti sırasında, asker babası olduğu öğrenilen Yaşar Bacaksız adlı vatandaş, Davutoğlu'na "Askere kurşun sıkanlarla yol yürüyorsunuz" diyerek tepki gösterdi. Vatandaşa cevap vermeyen Davutoğlu, hızla bölgeden ayrıldı.

Davutoğlu'nun temasları, Gelecek Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı ziyareti ile devam etti.

"SİZ YANLIŞ YOLDASINIZ"

Gezi sırasında Davutoğlu'nun yanına gelen bir başka vatandaş, "Elim patladı size alkış çalmaktan Başbakanken, AK Parti'deyken ama" demesi üzerine Davutoğlu ise "Onlar şimdi yanlış yola girmiş" diyerek yürümeye devam etti. Bu sırada konuşmasını sürdüren vatandaş, "Yok siz yanlış yoldasınız. HADEP ile yan yanasınız." ifadesini kullandı.

Daha sonra partisinin İl Başkanlığını ziyaret eden Davutoğlu, burada basına kapalı teşkilat üyeleriyle görüştü.