Davutoğlu'nun 0,007 denklemi! Sözleri dalga konusu oldu

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz çıkışı" çeşitli çevrelerce dalgaya alındı. Hatta "tutun küçük enişteyi" türünden esprili paylaşımlara konu oldu.

"SİYASİ DENKLEMİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ" SÖZLERİ ALAY KONUSU OLDU



İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu burada "İstersek Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz" dedi.

Son yerel seçimde sadece 0,007 oy alan Davutoğlu'nun "denklemi değiştirebiliriz" çıkışı sosyal medyada alay konusu oldu.

HEDEFİ CHP



Davutoğlu'nun "İstersek Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz" sözleri bazı çevrelerce de "Bunu söylerken hedefinde Cumhur İttifakı değil de CHP mi vardı?" sorusu yöneltildi.

Meclis'te Gelecek ve Saadet'in 20, DEVA'nın 15, Demokrat Parti ve TİP'in 3'er milletvekili bulunuyor.