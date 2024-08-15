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Politika

Davutoğlu'nun 0,007 denklemi! Sözleri dalga konusu oldu

Yerel seçimlerde 0,007 oranında oy alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun “İstersek Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz” sözleri dalga konusu oldu. Çeşitli çevrelerce “tutun küçük enişteyi” türünden esprili paylaşımlar yapıldı.

15 Ağustos 2024 Perşembe 09:42 - Güncelleme:
Davutoğlu'nun 0,007 denklemi! Sözleri dalga konusu oldu
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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz çıkışı" çeşitli çevrelerce dalgaya alındı. Hatta "tutun küçük enişteyi" türünden esprili paylaşımlara konu oldu.

"SİYASİ DENKLEMİ DEĞİŞTİREBİLİRİZ" SÖZLERİ ALAY KONUSU OLDU

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'nu ziyaret etti. Davutoğlu burada "İstersek Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz" dedi.

Son yerel seçimde sadece 0,007 oy alan Davutoğlu'nun "denklemi değiştirebiliriz" çıkışı sosyal medyada alay konusu oldu.

HEDEFİ CHP

Davutoğlu'nun "İstersek Türkiye'deki siyasi denklemi bir hamlede değiştirebiliriz" sözleri bazı çevrelerce de "Bunu söylerken hedefinde Cumhur İttifakı değil de CHP mi vardı?" sorusu yöneltildi.

Meclis'te Gelecek ve Saadet'in 20, DEVA'nın 15, Demokrat Parti ve TİP'in 3'er milletvekili bulunuyor.

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