Cumhurbaşkanı Erdoğan, Defne Devlet Hastanesi Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Hatay'a en son 1 aydan daha kısa bir süre önce deprem konutları temel atma töreninde gelmiştim. Bölge ziyaretlerimizi bugün Hatay ve Gaziantep'le sürdürüyoruz. Bu ilçemizin güzel bir hastaneye ihtiyacı olduğunu gördüğümüz için Sağlık Bakanlığımıza talimat vermiş, çalışmalara başlamıştık. Biz bir şeyi yapacağız dersek yaparız. İşte buyurun. Bir tanesi çıkmış, 3 ayda ne yapıyorsun diyor. Sende yüz varsa, karakterin müsaitse gel Defne Hastanesi'ni gör. Temelini 24 Mart'ta attığımız hastanemizi 3 ay içinde bitirme sözü vermiştik. Biz salgında İstanbul'da iki ayrı hastaneyi aynı sürede kurma tecrübesine sahiptik. Birisi Atatürk Havalimanı birisi Sancaktepe'deydi. Biz bunlar gibi akşam yalan, sabah yalan yok.

Bize dediler ki, burada Kılıçdaroğlu yüzde 90 oy aldı. Siz yüzde 8 aldınız. Bizi bunlar ilgilendirmez. Burada benim vatandaşım yaşıyor mu? Burada deprem oldu mu? Ölenler yaralananlar var mı? Ben yaradılanı yaradandan ötürü severim. Biz ayrım yapamayız. Mezhep, meşrep, ırk bizim dinimizde de yok kitabımızda da yok. Benim vatandaşım gerekli gördüğü zamanda gerekeni de yapacaktır.

"YARIN HASTA KABULÜNE BAŞLIYOR"

Yarından itibaren hasta kabulüne başlayacak burası. Sağlık Bakanım ve ekibi gece gündüz çalıştılar. İnşaat sürecinde 35 bin kamyon seferi ile 500 bin metreküp hafriyat aldık. Binanın karkasını 25 günde tamamladık. Bir fotoğraf karesi üzerinden tezvirat üretenlerin daha sonra işin nasıl yürüdüğüne dair tek kelime ettiklerini duymadık. Türk muhalefetinin hastalığı işte budur. Bak eser burada.

"NASIL OLDU DA BİR GECEDE FAŞİST KESİLDİLER?"

Ne hakaretler ediyorlar, hani bunlar demokrattı, hani bunlar baharı getirecekti? Hani bunlar depremzedelere bedava ev verecekti? Nasıl oldu da bir gecede faşist kesildiler? Milletim 28 Mayıs'ta bu mesajı tamamlamaya hazır mı?