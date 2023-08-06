CHP'de kaos bitmiyor: Tanju Özcan'dan Yarkadaş'a ağır hakaret

Sürekli olarak Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Barış Yarkadaş, katıldığı bir televizyon programında İmamoğlu'nun aykırı tavırlarının parti tabanında rahatsızlığa neden olduğunu söyledi. İmamoğlu'nun zoom toplantısına ve CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamalarına değinen Yarkadaş, "Kılıçdaroğlu'nun CHP tabanında desteği yüzde 79 ile tarihindeki en yüksek oran. CHP tabanı, Kılıçdaroğlu yerine bir alternatif görmüyor. Bugüne kadar bizi utandıracak hiçbir şey yapmadı' diyorlar" ifadelerini kullandı.

Tanju Özcan'dan CHP'li Barış Yarkadaş'a: Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi

Geçtiğimiz günlerde CHP'den ihraç edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Yarkadaş'ın iddialarına tepki gösterip, "Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi." ifadelerini kullandı.

TANJU ÖZCAN'DAN TEPKİ

Twitter hesabından Yarkadaş'ın söz konusu açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşan Özcan, şu ifadeleri kullandı:

"Yazıklar olsun! Dünya tarihi bu kadar büyük bir yalakalık görmedi. Neymiş; KK'nın desteği CHP tabanında %79'muş. Utanılacak bir şey yapmamış. (12 Seçim kaybı seni hiç utandırmıyor) Neymiş; koca CHP'de Genel Başkanlık yapacak kimse yokmuş. İzleyin, bunları söylerken yüzü dahi kızarmıyor. Barış Yarkadaş, bu lafları etmek için ne aldın veya hangi belediyelerin sözünü aldın?"