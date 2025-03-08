İmralı'nın terör örgütü PKK'ya silah bırakma çağrısı sonrası DEM Parti heyeti, siyasi parti turlarına başlıyor.

DEM Parti heyeti, 17 Mart Pazartesi günü AK Parti'yi ziyaret edecek. Partiden yapılan açıklamada, AK Parti'nin 17 Mart Pazartesi günü ziyaret edileceği belirtildi.

Açıklamada, ziyarete ilişkin yer, saat ve heyet bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı kaydedildi.

MHP'Yİ DE ZİYARET EDECEKLER

MHP'ye ziyaret tarihi de belli oldu. DEM Parti heyeti, 17 Mart Pazartesi günü MHP'yi ziyaret edecek.

Partiden yapılan açıklamada, 17 Mart Pazartesi günü MHP'ye ziyaret gerçekleştirileceği, ziyarete ilişkin yer, saat ve heyet bilgilerinin daha sonra paylaşılacağı bildirildi.

Parti Eş Genel Başkanları'nın ilk ziyareti 10 Mart'ta CHP'ye gerçekleşecek.

Görüşme saati ve heyette yer alacak isimlerle ilgili ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.

NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim'de partisinin grup toplantısında "Şayet teröristbaşının tecriti kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin." çağrısında bulunmuştu.

Çağrının ardından gerekli izinlerin alınmasıyla birlikte DEM Parti heyeti İmralı ile temaslarda bulunmuş, ardından da Meclis'te siyasi partilere ziyaretler gerçekleştirmişti.

Tüm bu yaşananların ardından terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan, 27 Şubat'ta DEM Parti heyeti ile yaptığı görüşmenin ardından kaleme aldığı mektubunda PKK'ya silah bırakma ve örgütü feshetme çağrısında bulunmuştu.

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