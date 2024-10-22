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Politika

DEM Parti'den MHP Lideri Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısına cevap: İnisiyatif almaya hazırız

DEM Parti'den MHP Lideri Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına cevap: İnisiyatif almaya hazırız MHP Lideri Bahçeli, DEM Partililere uzattığı el ile ilgili olarak gündemdeki tartışmalara yönelik olarak, 'Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın.' dedi. Bahçeli'nin çağrısına DEM Parti'den ilk cevap geldi. DEM Parti Eş Genel Başkanı Oruç, 'Onurlu bir barış için insiyatif almaya hazırız' dedi.

22 Ekim 2024 Salı 13:19 - Güncelleme:
DEM Parti'den MHP Lideri Bahçeli'nin ''Öcalan'' çağrısına cevap: İnisiyatif almaya hazırız
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç partisinin grup toplantısında Bahçeli'nin çağrısına cevap verdi.

Oruç, "Gerçek barış bir başlangıç olacaksa tecrit kaldırılmalıdır. Sorunun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Onurlu bir barış için de insiyatif almaya hazırız" dedi.

"TERÖRÜN TAMAMEN BİTTİĞİNİ VE ÖRGÜTÜN LAĞVEDİLDİĞİNİ HAYKIRSIN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada "Teröristbaşı işin içinde olmazsa bir şey çıkmaz" diyenlere de sesleniyorum. Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse umut hakkının kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil ne Edirne, adres İmralı'dan DEM'e uzansın ve bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan... Buna varız..." ifadelerini kullandı.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan bir mahkumun belirli bir süre sonra cezasının yeniden gözden geçirilmesini ve rehabilitasyon sürecine tabi tutulma şansını içerir.

Umut hakkı, ceza hukukunda, hapis cezasına mahkûm edilen bireylerin belirli süreler boyunca gösterdikleri iyi hal ve davranışları göz önünde bulundurularak, kanunla belirlenmiş şartlar dahilinde koşullu salıverilme olasılıklarının değerlendirilmesini kapsar. Umut hakkı, her mahkûm için geçerli değildir. Bu hak, özellikle belirli koşulları sağlayan mahkûmlar için geçerlidir.

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