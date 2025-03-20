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Politika

DEM Parti'den MHP'ye bayram ziyareti

DEM Parti, Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025 saat 10.35'te MHP'yi ziyaret edecek.

IHA20 Mart 2025 Perşembe 15:18 - Güncelleme:
DEM Parti'den MHP'ye bayram ziyareti
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025'te Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) saat 10.35'te ziyaret edecek.

Milliyetçi Hareket Partisi, Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025 Pazartesi günü partiler arası bayramlaşma programını açıkladı. Açıklamada, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nin (DEM), Ramazan Bayramı münasebetiyle 31 Mart 2025'te Milliyetçi Hareket Partisi'ni (MHP) saat 10.35'te ziyaret edeceği ifade edildi.

MHP'nin bayramlaşma kabulünde yer alacak isimleri

MHP'nin kabul heyetinde Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zuhal Topçu, Siyaset ve Liderlik Okulu Koordinatörü MYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin ve MYK Üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.

MHP'YE BAYRAMLAŞMAYA GELECEK DİĞER PARTİLER

Öte yandan, MHP'yi saat 09.00'da Demokratik ve Sol Partisi (DSP), 09.50'de Adalet ve Kalkınma Partisi, 11.10'da Saadet Partisi, 11.30'da Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), 12.10'da Gelecek Partisi ve 12.50'de Büyük Birlik Partisi (BBP) ziyaret edecek.

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