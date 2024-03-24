DEM Partili Bülbül'den pazarlık itirafı: CHP'ye birçok öneride bulunduk

Yerel seçimlere artık sayılı günler kala CHP'nin terör örgütü PKK sempatizanı DEM Parti arasındaki kirli pazarlıklar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

CHP ile DEM Parti arasında İstanbul başta olmak üzere birçok noktada kent uzlaşısı adı altında yürütülen pazarlığın Antalya'da da yapıldığı ortaya çıktı.

DEM Parti Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Kemal Bülbül, düzenlediği mitingde CHP ile görüştüklerini ve pazarlık yaptıklarını itiraf etti.

"Biz CHP ile görüştük. Birçok öneride bulunduk" diye konuşan Bülbül, CHP kanadından "Seçim sona ersin, sonra oturur konuşuruz" yanıtını aldıklarını söyledi.