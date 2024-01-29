DEM Partili Hatimoğulları'ndan skandal sözler: Teröristlere selam gönderdi

Her fırsatta bebek katili Abdullah Öcalan'a özgürlük çağrısı yapan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, bu sefer de kendi partisinin aday tanıtım lansmanında bir skandala imza attı.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİSTLERE SELAM GÖNDERDİ

Öldürülen terör örgütü üyelerine selam gönderen Tülay Hatimoğlulları Oruç, "Dünyanın dört bir yanında 'biat etmiyoruz, itaat etmiyoruz, mücadele ediyoruz' diyen bütün kadınlara selam olsun. Sakinelere, Hevrin Haleflere binlerce kez selam olsun." ifadelerini kullandı.