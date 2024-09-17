Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianameye göre Sakık, 9 Haziran saat 04.00 sıralarında Çankaya ilçesi Hoşdere Caddesi'ndeki bir restorana borcunu ödemek için gitti.TABANCAYLA ÇALIŞANLARA ATEŞ AÇTI
Kapıda karşılaştığı restoranın güvenlik görevlisi M.K. ile tartışan Sakık, M.K'ye yönelik tehdit ve hakaretlerde bulunduğu sırada diğer çalışan M.C.D. yanlarına geldi.
Taraflar arasında çıkan kavga sırasında Sakık ruhsatsız tabancayla M.K. ve M.C.D'ye doğru 6 el ateş etti. Açılan ateş sonucu M.K. yaralanırken, M.C.D. ise yara almadan kurtuldu.
Müşteki M.K'nin adli raporuna da yer verilen iddianamede, müştekinin yaralanmasının basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek nitelikte olduğu ve 6. derecede kırık tespit edildiği belirtildi.
Sakık'ın müştekiler M.C.D. ve M.K'ye yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 30 yıla kadar, M.K'ye yönelik "tehdit" ve "alenen hakaret" suçlarından 4 yıl 4 aya kadar ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
İddianame, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.