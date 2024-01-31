Yerel seçimlere artık sayılı günler kalmışken bazı illerdeki adaylar da şekillenmiş durumda. Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum günlerdir saha çalışmalarını sürdürürken muhalefette ise ittifak anlaşmazlıkları bir türlü giderilemiyor. Genel seçimlerde dağılan Millet İttifakı'nın en büyük sorunu ise masanın görünmeyen ortağı terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti! DEM'in CHP'den istediği bazı seçim bölgelerinden ötürü dışlanan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gemileri tamamen yakmış durumda...

DEM ise İstanbul kartını kendi çıkarına iyi kullanmak için 'Başak Demirtaş İBB adayı olacak' haberleri ile gündem oluşturup Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce taktiği ile CHP'den istediğini koparmanın derdinde...

DEM'DEN "İNCE" TAKTİK!



Konuyla ilgili Murat Çiçek'in sunumuyla 24 TV ekranlarında yayınlanan 'Açık Görüş' programına konuk olan Ali Saydam çarpıcı bir iddia da bulundu.

Saydam, "DEM'in aday gösterme durumu dahil şu an el yükseltme vaziyetleri var. Son anda Ekrem İmamoğlu lehine çekinme kararı alabilirler. Bunu da dikkate almakta yarar var. DEM Parti'nin en büyük derdi legalizasyon. Kendini meşrulaştırmak istiyor. O yüzden İmamoğlu bunu nasıl sağlayacaksa İstanbul'da, Ankara'da ve bunun pazarlığı yapılıyor." dedi.