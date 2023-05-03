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Politika

Terörden tutuklu Demirtaş Kılıçdaroğlu'na desteğini resmen açıkladı: Benim oyum sizedir

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP'nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile 7'li koalisyonun adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini duyurdu.

3 Mayıs 2023 Çarşamba 22:44 - Güncelleme:
Terörden tutuklu Demirtaş Kılıçdaroğlu'na desteğini resmen açıkladı: Benim oyum sizedir
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Terör suçlarından dolayı tutuklu bulunan 6-8 Ekim olaylarının azmettiricsi HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nu resmen destekleyeceğini açıkladı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Demirtaş, kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu'na yürekten inandığını ifade ederek "Benim oyum sizedir" dedi. Her fırsatta terör suçlularına özgürlük vaadinde bulunan 7'li koalisyonun adayı Kılıçdaroğlu da "Demirtaş'ın serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" demişti.

"OYUM SİZEDİR SAYIN KILIÇDAROĞLU"

Demirtaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu'nu şimdiden Cumhurbaşkanı ilan etti ve "Allah yolunuzu açık etsin. Ayrışmayı bitireceğinize, toplumsal barışı sağlayacağınıza, Türkiye'yi refaha, huzura kavuşturacağınıza yürekten inanıyorum. Benim oyum sizedir, Sayın Kılıçdaroğlu " dedi.

KILIÇDAROĞLU'NUN ÖZGÜRLÜK VAADİ

Seçilmesi halinde onlarca kişinin hayatını kaybettiği "6 -8 Ekim olayları"nın azmettiricisi terör destekçisi eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı serbest bırakacağını vadeden 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın, Osman Kavala'nın, Gezi Parkı tutuklularının serbest kalmasını istiyorsanız bana oy vereceksiniz" ifadelerini kullanmıştı.

İMAMOĞLU SELAM GÖNDERMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da Adıyaman'da düzenlediği mitingde Selahattin Demirtaş'a selam göndererek, 'Adaletin Ekrem'i, Selahattin'i olmaz. Adalet herkese. Onun adaletini diledik.' demişti.

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