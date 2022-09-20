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Politika

''Demirtaş pankartı'' önünde fotoğraf çektiren Kılıçdaroğlu'na tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlattı

AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Elazığ'da 'Selahattin Demirtaş'ın göğsüne şeref madalyası takacağım' pankartının önünde poz vermesine yönelik, 'Kılıçdaroğlu, yedinci ortağına mesaj verirken şehitlerimizin kemiklerini sızlattı.' dedi.

AA20 Eylül 2022 Salı 11:31 - Güncelleme:
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Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, Elazığlıların haklı tepkisinden ders çıkarmak yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hezeyanlarına devam ettiğini belirtti.

Kılıçdaroğlu'nun, "Elazığlılara hakaret ederek, skandal sözünün yer aldığı afişin önünde fotoğraf çektirdiğini" kaydeden Tunç, "Kılıçdaroğlu, yedinci ortağına mesaj verirken şehitlerimizin kemiklerini sızlattı. Suriye'de terör devletine müsaade etmeyen Türkiye'ye 'işgalci' diyen, 'Biz daha Apo'nun heykelini dikeceğiz' diyen, Kobani bahanesiyle sokak çağrısı sonucu 37 kişinin ölümüne neden olmaktan yargılanan bir kişiye şeref madalyası vaadi, en hafif tabiriyle sorumsuzluk." ifadesini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sözlerinden alıntılar içeren billboardlar önünde objektiflere poz vererek vatanseverlikten bahseden güzellemelerde bulunmasını "siyaseten iflasın ilanı" olarak nitelendiren Tunç, "Masa ortaklarına bir türlü kendi adaylığını kabullendiremeyen Sayın Kılıçdaroğlu, soluğu yine HDP'nin kapısında aldı, dümeni Demirtaş'a doğru çevirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Devletin, PKK başta olmak üzere her türlü terör örgütüyle mücadelesini sürdürdüğünü ve teröristlerin inlerine girdiğini vurgulayan Tunç, "Siz önce PKK'nın katlettiği masum bebeklerin, hamile kadınların, gencecik Mehmetlerin aileleriyle helalleşin. Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devleti. Masumlara kıyanlar, ülkenin toprak bütünlüğüne karşı faaliyette bulunanlar, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hesap vermeye devam edecek." görüşünü paylaştı.

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