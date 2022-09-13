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Politika

Demirtaş'tan İYİ Parti'ye aba altından sopa! ''Merak ediyorum!''

CHP'li Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir.' sözlerinin yankıları sürüyor. Tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, İYİ Parti'ye adeta gözdağı verdi: Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.

13 Eylül 2022 Salı 14:34 - Güncelleme:
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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'in, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' açıklaması sonrası ittifak karıştı. İYİ Parti, CHP'ye bu tutumundan dolayı sert tepki gösterirken, CHP'li eski vekil Barış Yarkadaş'ın, İYİ Parti'nin ihaleleri alırken böyle düşünmediğini söylemesi ile ittifak çatırdadı. İYİ Parti, Yarkadaş hakkında suç duyurusunda bulundu, Yarkadaş ise ihale gerçeklerini açıkladı. Gerilim tırmanırken, HDP de topa girdi. CHP'ye destek çıkan HDP, İYİ Parti'ye ise gözdağı verdi.

DEMİRTAŞ: SEÇİMİ NASIL KAZANACAKSINIZ, MERAK EDİYORUM

HDP eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, 'HDP'ye bakanlık verilebilir' sözlerini değerlendirdi. Demirtaş, "Konuyu ilk dile getiren Gürsel Bey'in art niyetli olmadığını, aksine normal olanı, olması gerekeni vicdanlı bir şekilde dile getirdiğini düşünüyorum. Asıl problemli açıklamalar, HDP'ye bakanlık konusunda feveran edenler cephesinden yapılan açıklamalardır. Kullandıkları dil siyaseten etik dışı, incitici ve dışlayıcıdır." dedi.

Demirtaş, sözlerini İYİ Parti'ye gözdağı vererek sürdürdü:

'HDP'ye yok' diyorlar. Hele önce siz o bakanlık koltuğuna oturun da bir görelim. Seçimi nasıl ve kimin oylarıyla kazanıp da bakan olmayı hayal ediyorlar, merak ediyorum.

KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA DESTEK

Demirtaş, Kılıçdaroğlu'nun adaylığına ise destek verdi, "Ülkenin neredeyse tüm temel ve tartışmalı sorunlarına ilişkin görüşlerini açıklamış durumda ve farklı toplumsal kesimlerde önemli bir desteğe sahip olduğu görünüyor" dedi.

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