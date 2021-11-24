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Politika

Demirtaş'tan muhalefete 'hükümeti istifaya davet edelim' çağrısı: Ortak miting yapalım

HDP eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, muhalefete ortak miting yaparak hükümeti istifaya davet etmeleri için çağrı yaptı.

24 Kasım 2021 Çarşamba 13:43 - Güncelleme: 24 Kasım 2021 Çarşamba 13:43
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HDP'nin tutuklu eski Eşgenel Başkanı Selahattin Demirtaş, kur kriziyle birlikte kamuoyunda yükselen itirazların ardından muhalefet partilerine miting çağrısı yaptı.

7 BÖLGEDE 7 ORTAK MİTİNG ÇAĞRISI

Muhalefeti yedi bölgede yedi ortak miting yapmaya çağıran Demirtaş, partilerin genel başkanlarına "Hiç değilse Meclis'te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?" dedi.

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