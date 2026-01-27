DEM Parti heyetiyle görüşen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Suriye'de sivilleri hedef alan terör örgütü YPG/SDG'ye destek çıktı. "Endişeliyiz" açıklamasında bulunan Özel, "Şara yönetimi Suriye'nin tamamını temsil etmiyor." diyerek meşru hükümeti hedef aldı.



DEM Parti heyetinin terör örgütü YPG/SDG'ye yaptığı ziyaretin hemen ardından CHP'ye gitmesi dikkat çekti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sivillere yönelik saldırılarla anılan YPG'ye ilişkin değerlendirmesinde "endişe duyduklarını" dile getirirken, eleştirilerinin odağına bir kez daha Suriye'deki Ahmed Şara yönetimini koydu. Daha önce Şara yönetiminin Suriye'nin tamamını temsil etmediğini savunan Özel'in, geçiş hükümeti tarafından resmen devlet başkanı olarak atanan Ahmed Şara'ya yönelik açıklamaları kamuoyunda tartışma ve tepkiye yol açtı.

DEM PARTİ, ÖZGÜR ÖZEL İLE BİR ARAYA GELDİ

Dünyanın gözü kulağı, Suriye'de yaşanan gelişmelere kilitlendi. Suriye hükümetinin düzenlediği başarılı operasyonlarla köşeye sıkışan terör örgütü YPG/SDG, Fırat'ın doğusuna çekildi. Dün PYD/YPG'nin ayağına giden DEM Parti heyeti bugün CHP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek Özgür Özel ile görüştü.

TERÖRÜ DEĞİL MEŞRU HÜKÜMETİ HEDEF ALDI

Suriye'de terör örgütünün sivillere yönelik saldırılarına değinmeyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bölgede yaşanan gelişmeleri "endişe verici" olarak nitelendirdi. Özel, açıklamasında terör örgütünü hedef almak yerine eleştirilerini Suriye yönetimine yöneltti. Şara hükümetini hedef alan Özel, "Bu meseleye herkes dikkat etsin. IŞİD öyle herhangi bir siyasi unsur değildir. HTŞ'ye kravat giydirmekle, rejimin başına getirmekle dünyanın dört bir tarafında bu uğurda ölüp de cennete gideceğini düşünen, hepimizi düşman bilen, demokrasiyi düşman bilen... Yani sandıktan nefret eden, demokrasiyi 'Allah'a şirk koşmak' olarak gören bir takım zihniyetteki kişilerin hareket alanı bulacakları bir rejim, bir düzen düzen değildir ve orada kimseye huzur yoktur" dedi.

Özgür Özel, geçtiğimiz hafta katıldığı bir canlı yayında geçiş hükûmeti tarafından resmen devlet başkanı olarak atanan Şara yönetimi için Suriye'nin tamamını temsil etmediğini ifade etmiş, "Geçici yönetim Suriye'nin pek azını temsil eden bir yapı tarafından üstlenildi" demişti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YPG TUTUMUNA DEM'DEN TEŞEKKÜR!

DEM Partili Tuncer Bakırhan da "Özgür Özel'e teşekkür iletmek istiyorum. Halep saldırısı (YPG/SDG'ye yapılan operasyonlar) başladığından beri yaptığı yapıcı, sağduyulu açıklamalarını takip ettik. Teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

