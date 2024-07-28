DEM'li Çelenk LGBT sapkınlığına arka çıktı! AK Parti'den sert tepki

Küresel güçlerin desteği ile fonlanan LGBT terörü son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde ortaya çıkmıştı. Tüm dünyaya servis edilen canlı yayın görüntülerinde kırmızı halıda bir grup sapkın rezil bir şekilde yürüyüş yapmıştı. Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar da yer almıştı. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu da LGBT defilesine çıkarılmıştı.

DEM PARTİLİ ÇELENK OLİMPİYATTAKİ SAPKINLIĞI SAVUNDU

LGBT terörüne tepkiler sürerken DEM Parti Diyarbakır milletvekili Sevilay Çelenk bir skandala imza attı.

DEM Parti'li Çelenk, "LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? LGBTİ toplumuna gelince... Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor... Kimsenin boğazındaki lokmasına çökmüyor. Ve çocuklarını intihara sürüklemiyor. Ama hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor. Lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın. Oturun 5 saat mi 4 saat mi bu açılışı izleyin. Bu zihniyetle ne uluslararası gidebileceğimiz bir yer var ne burada bir düze çıkıyoruz" dedi.

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Allah, Allah! Ya bu ne ya yeter ya. İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de' diyerek tepki gösterdi.