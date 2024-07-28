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Politika

DEM'li Çelenk LGBT sapkınlığına arka çıktı! AK Parti'den sert tepki

DEM Partili vekil Sevilay Çelenk, TBMM'de yaptığı konuşmada Paris Olimpiyatları'ndaki LGBT skandalına tepki gösterenleri eleştirdi. LGBT hareketini savunan Çelenk'e AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta sert çıktı. Usta 'İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz' ifadelerini kullandı.

28 Temmuz 2024 Pazar 22:56 - Güncelleme:
DEM'li Çelenk LGBT sapkınlığına arka çıktı! AK Parti'den sert tepki
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Küresel güçlerin desteği ile fonlanan LGBT terörü son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları açılış töreninde ortaya çıkmıştı. Tüm dünyaya servis edilen canlı yayın görüntülerinde kırmızı halıda bir grup sapkın rezil bir şekilde yürüyüş yapmıştı. Olimpiyatların simgesi meşaleyi taşıyanlar arasında translar da yer almıştı. 9-10 yaşlarındaki küçük bir kız çocuğu da LGBT defilesine çıkarılmıştı.

DEM PARTİLİ ÇELENK OLİMPİYATTAKİ SAPKINLIĞI SAVUNDU

LGBT terörüne tepkiler sürerken DEM Parti Diyarbakır milletvekili Sevilay Çelenk bir skandala imza attı.

DEM Parti'li Çelenk, "LGBT toplumunu sapkın olarak göstermek nedir? LGBTİ toplumuna gelince... Onlar kimsenin çocuklarını taciz etmiyor, kimseye zarar vermiyor... Kimsenin boğazındaki lokmasına çökmüyor. Ve çocuklarını intihara sürüklemiyor. Ama hedef göstermelerinizle onlar intihara sürükleniyor. Lütfen söylediklerinize bu çerçevede bakın. Oturun 5 saat mi 4 saat mi bu açılışı izleyin. Bu zihniyetle ne uluslararası gidebileceğimiz bir yer var ne burada bir düze çıkıyoruz" dedi.

"AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ USTA: İZLEMEYECEĞİZ, İZLETTİRMEYECEĞİZ"

DEM Parti'li Sevilay Çelenk'in LGBT'yi savunduğu konuşmasına AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, 'Allah, Allah! Ya bu ne ya yeter ya. İzlemeyeceğiz, izlettirmeyeceğiz de' diyerek tepki gösterdi.

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