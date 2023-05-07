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Politika

Demokrat Parti'de istifa depremi! 2 bin kişi AK Parti'ye katıldı

Millet İttifakı'nın küçük ortaklarından olan Demokrat Parti'nin İslahiye ilçe teşkilatında aralarında parti yöneticilerinin de bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup seçimlerde AK Parti'ye katılma kararı aldı.

IHA7 Mayıs 2023 Pazar 18:35 - Güncelleme:
Demokrat Parti'de istifa depremi! 2 bin kişi AK Parti'ye katıldı
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Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş depremlerinde büyük yıkımın yaşandığı Gaziantep'in İslahiye ilçesinde geçtiğimiz dönem DP'den belediye başkan ve belediye meclis üyesi adayları ile parti yöneticilerinin de aralarında bulunduğu yaklaşık 2 bin kişilik grup, AK Parti'ye katıldı. AK Parti İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi'ne gelerek açıklamalarda bulunan 2019 yılı DP belediye başkan adayı olan Yusuf Yıldızgil, artık AK Parti'yi destekleyeceklerini belirterek, '2019 yılı yerel seçimlerde belediye başkan adayıydım arkadaşlarda benim encümenlerimdi, halen Demokrat Parti merkez delegesiyim. Diğer arkadaşlarımın bir kısmı yönetiminde bir kısmı üye, toplu olarak arkadaşlarımız ile AK Parti'yi destekleme kararı aldık, bugün toplamda 2 bin kişilik ailemiz dostumuz ve akrabamız ile AK Parti'ye katılım yaptık hayırlı olsun' dedi.

Katılım programında yer alan AK Partili yöneticilerden İlçe Başkanı Mehmet Arslan, katılımın ülkeye ve bölgeye hayırlı olmasını dileyerek, 'Katılımcılara hoş geldiniz diyorum. Önümüzde altı günümüz var. 14 Mayıs gecesi Cumhurbaşkanımızın balkon konuşması yapması ve elinin daha da güçlenmesi için daha çok çalışmalıyız' diye konuştu.

Yapılan konuşmalar sonrasında AK Parti'ye katılım sağlayanlara rozetleri takıldı.

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