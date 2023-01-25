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Politika

Demokrat Partili Faik Tunay'dan başörtüsüne yönelik skandal sözler

Tepki çeken açıklamalara imza atan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay, başörtüsünün görgüsüzlüğün simgesi olduğunu ileri sürdü.

25 Ocak 2023 Çarşamba 14:41 - Güncelleme:
Demokrat Partili Faik Tunay'dan başörtüsüne yönelik skandal sözler
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Yazar Hacer Haniç'in başörtülü kadınlara yönelik yaptığı paylaşıma Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Faik Tunay destek verdi. Sosyal medya hesabından yorum yapan Tunay, "Başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların simgesi olma yolunda" ifadelerine yer verdi.

'GÖRGÜSÜZLÜĞÜN SİMGESİ YOLUNDA'

Demokrat Partili Faik Tunay başörtüsüne yönelik, "Bir zamanlar ezilenlerin simgesi olan başörtüsü, bugün maalesef sonradan parayı vuranların, görgüsüzlerin simgesi olma yolunda. Muhafazakar iktidar zamanında gençler arasında dinsizlik yani DEİZM inanılmaz artışta, yetişkinler bile bunların inandığı din benim dinim değil noktasında" dedi.

Tunay'ın açıklamalarına tepki yağdı.

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