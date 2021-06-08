Dendias'ın büyük korkusu: Türkiye güç dengesini bozabilecek silahlara sahip

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülke basınından Parapolitika'ya Atina- Ankara ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretine ilişkin Dendias, "Türk Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım oldu" dedi. Dendias'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve modernizasyonu hatırlatılarak, "Yunan hükümeti bu konuyla ilgileniyor mu?" sorusu yöneltildi.
Yunan bakan soruya, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor." yanıtını verdi.
Nikos Dendias, Türkiye'nin rolü konusunda aynı endişeleri paylaşan Doğu Akdeniz ülkelerinin çoğu ve Körfez ile iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Dendias, "Ama net olmak istiyorum: Yunanistan kimseye karşı ittifak kurmuyor. Aksine, iyi komşuluğun temel kurallarına uyan tüm ülkelerle iş birliğine açığız" sözlerini kullandı.