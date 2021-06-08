Dendias'ın büyük korkusu: Türkiye güç dengesini bozabilecek silahlara sahip

08 Haziran 2021 Salı 08:59 - Güncelleme: 08 Haziran 2021 Salı 09:01

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, ülke basınından Parapolitika'ya Atina- Ankara ilişkileri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NİN GÜCÜ HATIRLATILDI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Atina ziyaretine ilişkin Dendias, "Türk Dışişleri Bakanı'nın ziyareti, iki ülke arasındaki iletişim kanallarının güçlendirilmesine yönelik bir adım oldu" dedi. Dendias'a, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teçhizat ve modernizasyonu hatırlatılarak, "Yunan hükümeti bu konuyla ilgileniyor mu?" sorusu yöneltildi.

TÜRKİYE HAKKINDA TARİHİ İTİRAF

Yunan bakan soruya, "Türkiye'nin harekatlarda kullanabileceği ve Doğu Akdeniz'deki güç dengesini bozabilecek sistemlere sahip olması, hem Yunanistan'ı hem de bölgedeki diğer tüm ülkeleri endişelendiriyor." yanıtını verdi.

"İYİ KOMŞULUK İÇİN İŞBİRLİĞİNE AÇIĞIZ"

Nikos Dendias, Türkiye'nin rolü konusunda aynı endişeleri paylaşan Doğu Akdeniz ülkelerinin çoğu ve Körfez ile iş birliğini güçlendirdiklerini söyledi. Dendias, "Ama net olmak istiyorum: Yunanistan kimseye karşı ittifak kurmuyor. Aksine, iyi komşuluğun temel kurallarına uyan tüm ülkelerle iş birliğine açığız" sözlerini kullandı.