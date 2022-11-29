Dengeler altüst oldu! Hesap vakti: Türkiye'yi karşılarına alamazlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "terörle mücadelede yeni bir güvenlik konseptine gidildiğini" açıklamasının ardından Irak'ın kuzeyindeki terör yuvaları peşi sıra düzenlenen operasyonlarla dağıtıldı. 2019'da Hakurk ile başlayan Sinat-Haftanin ile devam eden, Metina ve Avaşin-Basyan ile genişleyen, Zap bölgesiyle süren "Pençe" serisi operasyonlarda yüzlerce terörist etkisiz hale getirildi. Son olarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik de Pençe-Kılıç Harekatı icra edildi.



"HESAPLAŞMA ZAMANI" GELDİ

Hafta sonu ise terör örgütüne ait hedefler bu defa Pençe-Kılıç Harekatı ile havadan vuruldu.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya adresinden "Hesap zamanı" ifadesiyle duyurulan harekat kapsamında Irak kuzeyindeki Kandil, Asos, Hakurk ile Suriye kuzeyindeki Arap Pınarı, Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgelerindeki hedefler eş zamanlı olarak ateş altına alındı. Vurulan hedeflerin arasında ilk defa Suriye'nin kuzeyindeki Arap Pınarı'nın da yer alması dikkati çekti.

UÇAKLAR ÜSLERDEN HAVALANDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla gerçekleştirilen harekat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Hava Kuvvetleri Harekat Merkezi'nden "Şu andan itibaren Pençe-Kılıç Harekatı'nı başlatıyoruz" ifadesinin ardından uçaklar üslerinden havalanması ile başladı.

"TERÖRİSTLERİN BARINAKLARI, SIĞINAKLARI, İNLERİ, MAĞARALARI BAŞLARINA YIKILDI"

Milli Savunma Bakanı Akar harekata ilişkin, "Teröristlerin barınakları, sığınakları, inleri, mağaraları başlarına yıkıldı. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin pençesi bir kez daha teröristlerin tepesindeydi. Ülkemizin ve milletimizin güvenliğine kast edenlerden yaptıklarının hesabı bugüne kadar sorduk, sormaya devam edeceğiz" açıklamalarında bulundu.

"YARIN, HAFTAYA VEYA HER AN OLABİLİR"

Ankara terörün kökü kuruyana kadar bu operasyonları sürdürmekte kararlı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, bu sabah yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik muhtemel 5. harekatın zamanına ilişkin "Yarın, haftaya veya her an olabilir" dedi.

SAHADA BİRÇOK PARAMETRE DEĞİŞTİ

Star Gazetesi'nden Sinem Karahan'a açıklamalarda bulanan Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı güvenlik, jeopolitik riskler ve hassasiyetler üzerine ortaya koymuş olduğu her etkinin sahayı dalgalandırdığına dikkat çekerek, Ukrayna- Rusya Savaşı'yla birlikte sahada birçok parametrenin değiştiğini vurguluyor.

TÜRKİYE'DEN VAZGEÇEMEZLER

Rusya'nın Suriye'deki varlığı Ukrayna Savaşı'nın neden olduğu askerî ve ekonomik sorunlar nedeniyle azaldı. Yaşanan bu süre içerinde Moskova ve Ankara arasında olan ilişkilerde derinlik kazandı. Öyle ki Türkiye Rusya'nın Avrupa'ya açılan tek güvenli penceresi haline geldi. Bu da Rusya'nın Türkiye'yi durdurma kapasitesini azalttı.

TERÖRÜN TUTUNACAK DALI KALMADI

Bununla birlikte ABD'nin İran'daki olası gelişmeler nedeniyle Türkiye'yi tamamen karşısına almak istememesi, Ankara-Şam ilişkilerinin bir sonraki evreye geçebilmesi için ihtiyaç duyulan güven inşası sürecinin somut gelişmelere ihtiyaç duyması Suriye'de terörün tutunduğu dalları bir bir kırdı.

Ankara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emriyle kendi göbek bağını kesmek üzerine şahlandı.

Türkiye'nin yapacağı kara harekâtıyla onlara bir çözüme zorlamaktan ziyade, kendi hassasiyetlerini göze alan bir çözüm arayışına girdi.

Operasyonların ivedilikle sürdürülmesi gerektiğini belirten Ağar, "Son derece önemli sonuçlar üreteceğini düşünüyorum. Yani Ukrayna Savaşı'nın Rusya Amerika Birleşik Devletleri, İran ve İsrail üzerinde ortaya koyduğu etki Suriye'de çok belirleyici birtakım hareketliliğe sebebiyet verdi. O açıdan operasyonların son derece önemli olduğunu düşünüyorum." dedi.

KRİTİK EŞİĞE GELİNDİ

"Evrenin de çok kritik olduğunu düşünüyorum" diyen Ağar, kendi sorunlarıyla boğuşmak zorunda olan ülkelerin şuan ki düzlemde Türkiye'yi karşılarına almaktan çekineceklerinin altını çizdi.

Ağar, "Türkiye'yle geliştirmiş oldukları angajmanlar veya karşılarına almanın üreteceği yakıcı sorunlar nedeniyle Ankara'nın ortaya çıkan bu konjonktürü iyi değerlendirmesini ve bunu bir etkiye dönüştürmesini umuyorum." İfadelerini kullandı.

Sürecin iyi değerlendirilmesi halinde ciddi kazanımlar sağlayacağı belirten Ağar, "Bunu başarabilirsek açıkçası hem YPG, PKK meselesiyle ilgili kalıcı sonuçlar alabiliriz. Buna dair önemli bir süreci başlatabiliriz. Hem de Türkiye'nin jeopolitik anlamda kuşatılmasıyla, geleceğiyle ilgili de son derece önemli bir açılıma kavuşabiliriz" diye konuştu.

Star Gazetesi