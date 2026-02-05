Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş'ta "Ev Sahibi Türkiye Kura Çekim Töreni"nde konuştu.

Bakan Kurum'un açıklamalarından satırbaşları:

O felaket sıradan bir afet değildi. Şehirlerin yerle bir olduğu, ocakların, hatıraların yıkıldığı ağır bir imtihandı. Bir gecede hayatlar alt üst oldu. Hayaller enkaz altında kaldı, umutlar sınandı. 86 milyonun yüreği aynı anda sızladı. Ağır tablo karşısında biz umutsuzluğa kapılmadık, milletçe inancımıza tutunduk, zor günleri de aşacağız dedik. Depremin ilk anından itibaren bir an olsun durmadık.

REKOR BİR HIZLA 23 GÜNDE 550 KONUT ÜRETTİK

Yuvasına kavuşmayan tek bir vatandaşımız kalmayacak dedik. Milletimizle omuz omuza asrın dayanışması ile asrın inşa seferberliğini hep birlikte başlattık. Tek derdi devlet, millet, afetzede kardeşleri olan mimar, işçi kardeşimizle birlikte gece gündüz demeden çalıştık. Rekor bir hızla 23 günde 550 konut ürettik. Dünyada örneği yok. 110 bin kilometre karelik bir alandaki yıkım iki yıl gibi kısa bir sürede hep birlikte ayağa kaldırdık. Bir Avrupa büyüklüğünde alanı yeniden inşa ettik. 2 milyon vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturduk.

Kahramanmaraş'ımızda 73 bin bağımsız bölümü hak sahibi kardeşlerimize teslim ettik. Deprem bölgesinde gördüğünüz hiçbir eser tesadüf değildir. Geleceği planlayan bir iradenin ürünüdür. Bu yüzden büyük bir onur ve gururla tekrar ediyoruz asrın inşası Türkiye'nin başarısıdır.

Geldiğimiz noktada enkazın altında CHP'nin gölge genel başkanı kaldı. Bugün deprem bölgesine bir çivi dahi çakmayanlar kaldı. 3 yıldır deprem bölgesine uğramayanlar biz evleri teslim ettik ya paniklediler. Koşa koşa buraya geldiler. Ellerine tutuşturulan senaryoyu oynamaya başladılar. Dün de çıkmış ortada konut monut yok diyor. 455 bin yuvayı görmüyor. Özgür Bey vakit tiyatro vakti değil, vakit yattığın derin uykudan uyanma vaktidir.