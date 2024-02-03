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Politika

Deprem konutları teslim töreni! Başkan Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz

Hatay Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Deprem 11 ilimizde 124 ilçemiz, 7 bine yakın köyümüzde ağır yıkıma yol açtı. Deprem 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkiledi. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek olmuştur. Tüm kayıpları telafi etmek boynumuzun borcudur. Yapılan çalışmaların ardından deprem bölgesi genelindeki kesinleşmiş hak sahibi sayımız 390 bin olarak netleşmiştir İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz. Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız' dedi.

3 Şubat 2024 Cumartesi 16:55 - Güncelleme:
Deprem konutları teslim töreni! Başkan Erdoğan: Yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim edeceğiz
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay Deprem Konutları Kura ve Anahtar Teslim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından bazı satırbaşları:

"Yaklaşık 1 yıl önce 6 Şubat gününün erken saatlerinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli depremde kaybettiğimiz canların acısı, ilk günkü tazeliğiyle yüreklerimizi yakmayı sürdürmektedir. Depremde kaybettiğimiz 53 binin üzerindeki vatandaşımızın her birine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize baş sağlığı diliyorum, yaralanan 107 binin üzerinde vatandaşımıza geçmiş olsun dileklerimi tekrarlamak istiyorum"

"Deprem 11 ilimizde 124 ilçemiz, 7 bine yakın köyümüzde ağır yıkıma yol açtı. Devletimiz tüm imkanlarıyla anında harekete geçerken Türkiye tek yürek olmuştur."

"Büyük felaketler ve acılar aynı zamanda milletlerin birliğinin, beraberliğinin, gücünün sınandığı dönüm noktalarıdır. Hamdolsun milletimiz tarihi sınamayı başarıyla vermiştir"

"Depremde yıkılan 39 bine yakın binanın 26 bininde arama kurtarma faaliyeti yürütülmesi gerekmiştir. 200 binden fazla ağır hasarlı bina ile karşılaşılmıştır, deprem bölgesine 1 milyonun üzerinde çadır gönderilmiş, 215 binin üzerinde konteynır kurulmuş, 319 bin haneye kira yardımı yapılmış, taşınma ve destek ödemelerinde bulunulmuştur."

"Hatay'ın yaşadığı yıkım çok büyüktü. Tüm kayıpları telafi etmek boynumuzun borcudur"

"Bölge genelinde halen yapımı süren 40 bin konutu inşaatı tamamlandıkça peyderpey hak sahiplerine teslim edeceğiz"

"İnşallah 2 ay içinde deprem bölgesi genelinde 75 bin konutun teslimini bitireceğiz"

"Temel atmasının üzerinden 1 yıl geçmeden inşaatları bitirme sözümüzü önemli ölçüde yerine getirerek, yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız"

"Vatandaşlarımız müsterih olsun. Devletlerine ve bize güvensin. Kimsenin hakkı yerde kalmayacak, kimse mağdur olmayacak"

  • Cumhurbaşkanı Erdoğan
  • deprem
  • konut

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