Fatih Portakal bile isyan etti: CHP artık kabak tadı verdi

Siyasi partiler, 31 Mart yerel seçimlerinde belirledikleri adaylarla çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Yerel seçimlere artık sayılı günler kalmışken CHP'nin adayları belirleyememesi ile başlayan kriz, parti içerisinde her gün yeni sorunları da beraberinde getiriyor.

Yeni Genel Başkan Özgür Özel'in ise Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kalması ve tam bir lider gibi davranamaması CHP yandaşlarını bile çileden çıkarıyor.

CHP'ye yakınlığı ile bilinen Gazeteci Fatih Portakal bile bazı belediye başkan adaylarının hala belirlenememesi üzerine çileden çıktı.

Özgür Özel'in partiye sahip olamadığını belirten Portakal,ifadelerini kullandı.

'KOCA PARTİ ADAY AÇIKLAYAMIYOR!'



Çankaya, Bakırköy ve Kadıköy adaylarının belirlenemediğine dikkati çeken Portakal, "Kavga olan bu ilçelerde grupların karşılıklı olarak seslerini yükselttiğini gördük. Derler ya kabak tadı verdi. CHP adaylarını açıklayamıyor, artık koca bir parti aday açıklayamama yüzünden sıkmaya başladı." şeklinde konuştu.