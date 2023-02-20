Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TRT Haber'de açıklamalarda bulundu.

'AYNI GÜN İÇİN İKİ ŞİDDETLİ DEPREM DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE GÖRÜLMEMİŞ'

Kara yoluyla ilk Adana'ya ardından Osmaniye'ye gittik. Biz hemen afet acil durum halinde arkadaşlarımız sahaya iniyorlar. Zaman zaman Ankara'ya gelip diğer deprem bölgelerine ziyaret etmeye devam ettik.

Aynı gün içinde 7,7 ve 7,6 birbirinden bağımsız bir deprem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Artçılar da devam ediyor. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 99 depreminden sonra bir deprem literatürümüz var. Türkiye bir deprem ülkesi. Fay hatları olan bir ülke. Bütün faaliyetlerimizi buna göre düzenlememiz gerekiyor.

'KURALLARA UYGUN BİNALAR YAPARSAK DEPREM NE KADAR ŞİDDETLİ OLURSA OLSUN ZARAR GÖRÜLMÜYOR'

Yıkılan binaların yüzde 98'i 99'dan önce yapılmış binalar. TOKİ'nin yaptığı binalarda hasar olmadığını görüyoruz. Bu bize eğer kurallara uygun, teknik gereklilikleri binalara yaparsak deprem ne kadar şiddetli olursa olsun milletimiz zarar görmeyecek. Gerekli incelemeler, soruşturmalar da başladı. Kolonların kesildiği iddiaları var. Hatta dava konusu olduğuna ilişkin de bilgiler geliyor. Bu bir cinayettir. Bir binanın kolonlarını kestiğinizde binanın ayakta kalmasını bekleyemezsiniz. En geç 1 yıl içinde konutların inşa edilmesi, vatandaşlarımıza güvenli konutlarının inşasını ve teslimini sağlamış olacağız. Bu tür durumlarda sorumluluğu ve dikkati sadece kamuya bırakmadan vatandaşlarımızın da gerekli takibi yapmalarını hatırlatmak isterim.

"ÇOCUKLARIMIZI HİÇBİR ÜÇÜNCÜ ŞAHSA TESLİM ETMEDİK"

Depremin ardından bir taraftan yaralar sarılırken bir taraftan da çok ciddi iddialar ortaya atıldı. Çocukların kaçırıldığı ya da çalındığı yönünde de iddialar var? Son günlerde gündemde olan çocukların derneklere verildiği yönünde iddialar var. Siz bu iddiaları nasıl değerlendirirsiniz? Depremzede çocuklarla ilgili süreç nasıl işliyor?

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma çalışmaları devam ederken enkazdan çıkan çocuklarımız yanında ebeveyni yoksa bu çocuklarımızı sağlık kuruluşlarımıza ve ardından bizim kurumlarımıza doğrudan aldık. Hiçbir üçüncü şahsa teslim etmedik. Refakatsiz çocuklarımızı alıyoruz. Çocukların kayıtlarını tutuyoruz. Önce kimlik tespiti, ailenin bulunması, eşleştirilmesi ve aileye teslim edilmesi sırasını takip ediyoruz.

'1788 REFAKATSİZ ÇOCUĞUMUZUN 1225'İNİ AİLESİNE TESLİM ETTİK'

Kimliği tespit edilmeyen 200'ün üzerinde çocuğumuz var. Bu yöntemlerle 1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225'ini ailesine teslim etmişiz, 479'unun halen hastanede tedavisi devam ediyor. Çocuklarımızı çok yakından takip ediyoruz. Sadece hastanede değil, enkaz altından vefat etmiş çocuklarımızın da kimliğini tespit ederek ailelere bilgi veriyoruz. Kayıp çocuk diye bir dezenformasyon dolaşıyor. Çocuklarımızın önce sıhhati ardından ailelerine ulaştırmaları noktasında son derece titiz çalışıyoruz.

"REFAKATSİZ BİR ÇOCUĞU DERNEĞE, VAKFA TESLİM ETMEMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hepimiz hassas davranıyoruz. Çocuklarla ilgili çözüm önerilerini çok önemli buluyorum. Öyle teklifler var ki gözlerimiz yaşlı takip ediyoruz. Bizim devlet olarak herhangi bir şekilde refakatsiz bir çocuğu derneğe, vakfa teslim etmemiz söz konusu değil. Bahsi geçen haberle ilgili inceleme yaptık. Çocuklar zaten deprem bölgesinden İstanbul'a geliyorlar ebeveynlerinin yanında. İddia edildi diye haber olmaz. İnsanların çok hassas oldukları yerlerde sinir uçlarına dokunmak, kışkırtmak olmaz.

"TEDBİREN TAHLİYE ETTİĞİMİZ YERLERDEKİ YAŞLILARIMIZI GEREKLİ KURULUŞLARIMIZA YERLEŞTİRDİK"

Bizim bakanlık olarak kuruluşlarımızda herhangi bir ağır hasar, yıkılma, can kaybı yok. Tedbiren tahliye ettiğimiz yerlerimiz var. Kullanılmasını uygun görmediğimiz yerler var. Çocuk evlerimizi kurarken önce yapı güvenliğinin olup olmadığına bakıyoruz. 533 yaşlımızı farklı yerlerdeki yatılı kuruluşlarımıza taşıdık. Sahada tespit ettiğimiz ve profesyonel bakımı tespit ettiğimiz 171 yaşlımızı da yatılı kuruluşlarımıza teslim ettik, 80 engelli yaşlımızı da gerekli kuruluşlarımıza yerleştirdik.