6 Mayıs 2026 Çarşamba / 20 Zilkade 1447
Politika

Dervişoğlu'nun Bahçeli'yi hedef alan sözlerine tepki: Etnik ve mezhep kökenli fitne çabaları boşa çıktı

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerine tepki gösteren MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan 'Terörsüz Türkiye' hedefinin bir devlet politikası olduğunu belirterek, söz konusu hedefin Türkiye'nin bekasını koruyan ve ülkenin gücünü artıran milli bir hedef olduğunu ifade etti. Büyükataman, süreç kapsamında önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, 'Türkiye iç cephesini sağlamlaştırmıştır. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen ülkemize tek bir kıvılcım dahi sıçramamıştır. Etnik ve mezhep kökenli fitne çabaları boşa çıkmıştır. Terör örgütü kendini feshettiğini ilan etmiş ve Türkiye'den çekildiğini açıklamıştır' ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili İsmet Büyükataman, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik açıklamalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Büyükataman, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde başlayan "Terörsüz Türkiye" hedefinin bir devlet politikası olduğunu belirterek, söz konusu hedefin Türkiye'nin bekasını koruyan ve ülkenin gücünü artıran milli bir hedef olduğunu ifade etti.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE TERÖRE TAVİZ VERMEK DEĞİLDİR"

Büyükataman, süreç kapsamında önemli kazanımlar elde edildiğini belirterek, "Türkiye iç cephesini sağlamlaştırmıştır. Etrafımız ateş çemberi olmasına rağmen ülkemize tek bir kıvılcım dahi sıçramamıştır. Etnik ve mezhep kökenli fitne çabaları boşa çıkmıştır. Terör örgütü kendini feshettiğini ilan etmiş ve Türkiye'den çekildiğini açıklamıştır" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye hedefinin yanlış yorumlandığını öne süren Büyükataman, "Terörsüz Türkiye teröre taviz vermek değil, teröre son vermektir. Şehit ve gazilerimizin kahramanlıklarını incitmek değil, terörle mücadeleyi taçlandırmaktır" değerlendirmesinde bulundu.

"BAHÇELİ'NİN ÖNERİSİ SÜRECİN ÖNÜNÜ AÇMIŞTIR"

Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin son grup toplantısında gündeme getirdiği "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisinin de Terörsüz Türkiye sürecinin ilerleyişini sağlamaya yönelik olduğunu ifade etti.

Söz konusu önerinin "pazarlık ya da taviz" anlamına gelmediğini belirten Büyükataman, "Aksine toplumun tüm kesimlerinden temsilcilerle ve ortak akılla terörsüz Türkiye hedefinin işleyişinin sağlanması ve terörün tarihe karışması için yapılmış bir hamledir" dedi.

"TÜRK MİLLİYETÇİLİĞİ BİRLEŞTİRİCİDİR"

Büyükataman açıklamasında Türk milliyetçiliğinin karşıtlık ve düşmanlık üzerinden okunamayacağını ifade ederek, "Türk milliyetçiliği birleştiricidir, kapsayıcıdır, kucaklayıcıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesi olan Türk milliyetçiliği aynı zamanda Cumhuriyetimizi sonsuza kadar yaşatacak iradedir" ifadelerine yer verdi.

Terörsüz Türkiye hedefi! Bahçeli: Tarihi sorumluluğun arkasındayız
  • müsavat dervişoğlu
  • devlet bahçeli
  • terörsüz türkiye
  • İsmet Büyükataman

