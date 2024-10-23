İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılarak konuşma yaptı.

Dervişoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Öcalan çağrısına yönelik algı operasyona kalkıştı.

Grup toplantısında yalan ve yanlış ithamlarda bulunan Dervişoğlu, "Al şimdi bu ipi başının ucuna as" sözleriyle kürsüden "Urgan" fırlattı.

Dervişoğlu'nun urganlı provokasyonu sonrası MHP Lideri Bahçeli'den karşı hamle geldi.

MHP kaynakları; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Dervişoğlu'nun grup toplantısında fırlattığı ipi, parti genel merkezindeki makam odasına asmak üzere istediğini aktardı.

DERVİŞOĞLU'NUN İP'Lİ PROVOKASYONUNA MHP'DEN İLK TEPKİ

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan 'ip'ini kurtarma çabası, maskesini bir defa daha düşürmüştür." ifadesini kullandı.

- "TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN VARLIĞINA VE MİLLETİMİZİN BİRLİĞİNE SALDIRI"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun açıklamalarına değinen Büyükataman, şöyle devam etti:

"Dün CHP Genel Başkanının 'el yükseltiyorum' diyerek konuyu bağlamından koparması, bugün ise İP Genel Başkanının hiçbir inandırıcılığı olmayan hamaset dolu açıklamalarının, milletimiz nezdinde karşılık bulmadığı açıktır. İP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin konuşmalarını bağlamından kopararak, çarpıtarak, kopmak üzere olan 'ip'ini kurtarma çabası, maskesini bir defa daha düşürmüştür. Devletimizin kurumlarına ve milletimizin iradesine 'gayrimeşru' diyerek adeta bir kaos çağrısı yapan Dervişoğlu'nun açıklamaları, Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına ve milletimizin birliğine çok açık bir saldırıdır."

- "TERÖRLE MÜCADELEDEN TAVİZ YOK"

Devlet Bahçeli'nin ifadelerinin gayet açık ve net olduğunu, Türkiye'nin terörle mücadelesinden taviz olmadığını, bundan sonra da olmayacağını vurgulayan Büyükataman, terör belası tamamen temizlenene kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin mücadelesinin süreceğini bildirdi.

Ömürlerini siyasi rant peşinde tüketenlerin, MHP'nin duruşunu idrak edemeyeceğini belirten Büyükataman, Devlet Bahçeli'nin, bu tarihi duruşuyla ABD ve İsrail'in Türkiye'yi hedef alan büyük komplosunu çürüttüğünü, Kandil ve ABD'nin sinsi ve kanlı tezgahını dağıttığını dile getirdi.