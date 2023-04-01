Destici, Elazığ Afet Konutları Temel Atma ve Sosyal Konutlar Anahtar Teslim Töreni'nde yaptığı konuşmada, 3 yıl önce Elazığ'da yaşanan depremde hayatını kaybeden 41 kişi için Allah'tan rahmet diledi.

"3 yıl sonra bugün Abdullah Paşa Mahallesine geldiğimizde devletimizin, hükümetimizin, cumhurbaşkanımızın, bakanımızın bütün görevlilerimizin, gerçekten Elazığ'a ve azizi milletimize nasıl sahip çıktığını ve bu güzel binaları nasıl yaptığını görmekten büyük bir memnuniyet duydum." diyen Destici, şöyle devam etti:

"Başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen katkısı olan herkese şahsım camiam ve milletim adına da şükranlarımı sunuyorum. İzmir'de de Van'da da velhasıl deprem olan her yerde devletimiz gereğini yaptı. İşte en son 6 Şubat'ta da büyük bir deprem yaşadık. Kahramanmaraş merkezli, Hatay'da Adıyaman'da Malatya'da, Gaziantep'te, Şanlıurfa'da, Kilis'te, Adana'da Osmaniye'de.. Hepsine geçmiş olsun diyorum, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar niyaz ediyorum. İnşallah devletimiz nasıl burayı ayağa kaldırmışsa nasıl yıkılan binaların yerine daha iyilerini yapmışsa, nasıl hasarlı binaların yerlerine daha iyilerini yapmışsa, Kahramanmaraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da da velhasılı deprem olacak her yerde yapacaktır. Türkiye Cumhuriyeti devleti güçlüdür, aziz ve necip Türk milleti büyüktür."

Devletin varlığını, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklali ve istikbalini önceleyerek bir araya geldiklerini belirten Destici, "Cumhur İttifakımızın önceliği devletin varlığıdır, ülkenin bütünlüğüdür, milletin istiklalidir, milletin istikbalidir yani sizlersiniz. İnşallah sizlerin desteğiyle nasıl ki kurada Sayın Cumhurbaşkanımız birinci sırada çıktı, 14 Mayıs'ta ilk turda da sizlerin desteği ve duasıyla inşallah birinci çıkacaktır. Aynı şekilde milletvekili seçimlerinde de yine Cumhur ittifakımız mecliste çoğunluğu sağlayacaktır." diye konuştu.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bizler birileri gibi vatanı sadece bir toprak parçası olarak görmedik. Bizler başörtüsünü sadece bez parçası olarak görmedik. Ve bizler bugüne kadar alnımızın değdiği seccadeye ayakkabılarımızla basmadık. Vatanı sadece toprak parçası olarak görenler, başörtüsünü sadece bez parçası olarak söyleyenler ve seccadeye gidip ayakkabıları ile basanlar bu milletin inancından da kültüründen de irfanından da nasip almamışlar. Ve inanıyorum ki milletim onlara rağbet etmeyecektir."