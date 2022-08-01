Destici'den nezaketsiz çağrıya sert tepki: Siyasi kurnazlıklara prim vermeyeceğiz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, 4 Eylül Gazeteciler Cemiyetini ziyaret etti.

Buruda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Destici, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatının başlamasıyla ilgili olarak, "Bu konuda Türkiye öncülük etti, Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde İstanbul'da, Ukrayna, Rusya ve Türkiye ile bunlara gözlemci olarak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin de katıldığı bir anlaşma imzalandı. Bu anlaşma Türkiye'nin himayelerinde gerçekleşti. Çünkü hem Rusya'nın hem Ukrayna'nın şu anda güvendiği ve özellikle iki ülke arasında ilişkileri sağlayan tek ülkenin Türkiye olduğu gözüküyor. Buda dünya kamuoyu tarafından da büyük bir dikkatle takip ediliyor ve bu konuda da Türkiye takdir alıyor. Bunu Avrupa olsun, Balkanlar gezimizde de bunu ziyadesiyle hissettim. Bu sevkiyatın problemsiz şekilde başlamış olması da sevindirici. İnşallah anlaşma yazıldığı gibi, konuşulduğu gibi, imza altına alındığı gibi tarafların hepsi bu anlaşmaya uyar ve sevkiyat düzenli bir şekilde yapılır. Dünyanın şu anda yaşamakta olduğu krize bir nebze de olsa çözüm olur diye düşüyorum" ifadelerini kullandı.

'SİYASİ PARTİLERE NEZAKETSİZLİK'

CHP'nin sağlıkta şiddeti önleme konusu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni olağanüstü toplantıya çağırması hususunda da konuşan Destici, "Ben daha önce bu çağrının doğru olmadığını söyledim. Sağlık çalışanlarımızın konusunun görüşülmesinin istismar edilmesinden dolayı doğru olmadığını söyledim. İkincisi CHP'nin bu konuyu öncesinde bırakın bizim gibi Cumhur İttifakını, kendi Millet İttifakı unsurlarıyla da dahi görüşmeden böyle bir çağrıyı yapmasını en hafifi ile diğer siyasi partilere karşı, Meclis'te ister grubu olsun ister olmasın bir nezaketsizlik olarak gördük. Dolayısıyla da biz bu çağrıyı doğru bulmadığımızı ve Meclis'teki bu toplantıya katılmayacağımı ifade etmiştim. Bizim siyasi partilerimize çağrımız CHP başta olmak üzere bundan sonra eğer böyle olağanüstü çağrılar yapacaklarsa o zaman önce siyasi partilerle görüşmelerinin, bu konuda siyasi nezaket kurallarına uygun hareket etmelerinin, sonuç almaları için daha doğru olacağını düşünüyorum. Siyasi rant elde etmek için birtakım kurnazlıklarla Cumhur İttifakı'nı ya da diğer partileri açığa düşürme çalışmalarına Meclis'te milletimiz de prim vermeyecektir. Bugün de bu primi vermemiştir Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Biz sağlık çalışanlarımız ile ilgili her düzenlemeyi destekledik. Bundan sonra da destekleyeceğiz ama CHP gibi siyasi kurnazlık yapıp bize ve milletimize tuzak kuranlara karşıda dikkatli olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Yerel gündemle ilgili de değerlendirmelerde bulunan Destici, çalışmadığı için işçileri mağdur olan Sivas Demir Çelik Fabrikasına kayyum atanması, ya da başkasına satılması seçeneklerinin değerlendirilmesini istediklerini dile getirdi. Ayrıca, sadece Demirağ Organize Sanayi Bölgesi için verilen cazibe merkezi kararının kentteki tüm organize sanayi bölgelerini kapsaması için destek vereceklerini vurguladı.