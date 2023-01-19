Dev proje hizmete açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

* Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.

* Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.

* Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir.

* Ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyoruz.

* İnsanlarımız çabalarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek zorunda kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi hayalini gerçekleştirebiliyor.

* Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.

* 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.

* Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü.

* Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız.

* Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli, daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz

* Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar da yüklüyor.