Dev proje hizmete açıldı... Cumhurbaşkanı Erdoğan: 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden canlı bağlantı ile katıldığı Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:
* Badal Tünelimizin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. 3,6 km'yi bulan bağlantı yolları ve 4 adet köprü de yer alıyor. Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük anlam ifade etmektedir. Bu projeyi 760 milyon liralık yatırımla hayata geçirdik.
* Geçtiğimiz 20 yılda asırlık eksiklikleri tamamlayarak yürüttüğümüz eser ve hizmet siyasetimizin en somut örnekleri işte bu yatırımlardır. Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye tüm başlıklarda gerçekleştirdiğimiz atılımların meyvelerini toplamaya başladık.
* Merzifon-Osmancık arasındaki güzergahta tünelimizin yanı sıra köprü de yer alıyor. Artık vatandaşlarımız bu güzergahta huzurla seyahat edebileceklerdir.
* Ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi Türkiye Yüzyılı'na bir adım daha yaklaştırdığını düşünüyoruz.
* İnsanlarımız çabalarının karşılığını almak için başka yerlere gitmek zorunda kalmıyor. Artık her vatandaşımız yaşadığı yerde kendi hayalini gerçekleştirebiliyor.
* Ülkemizin altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık.
* 2023'ü tarihe şanla, şerefle, gururla kaydedeceğiz.
* Türkiye bölgesinde ve dünyada söz sahibi bir ülkeye dönüştü.
* Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız.
* Dünyanın en büyük ilk 10 ekonomisi içine girmeli, daha sonra da üst sıralara yerleşmeliyiz
* Türkiye'nin eser ve hizmet siyasetiyle geldiği seviye bizleri sevindirdiği kadar üzerimize yeni sorumluluklar da yüklüyor.