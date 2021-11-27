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Politika

DEVA Partili Metin Gürcan'ın yabancı ülkelere yazdığı raporlar ele geçirildi

DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, “siyasal ve askeri casusluk” iddiasıyla gözaltına alındı. Ankara Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın, bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri faaliyetler hakkında raporlar yazdığı ortaya çıktı. Bir yıldır titizlikle sürdürülen soruşturmada, emekli asker olan Gürcan'ın yabancı ülke temsilcileriyle yazışmaları ve temaslarının da tek tek deşifre edildiği öğrenildi.

Akşam Gazetesi27 Kasım 2021 Cumartesi 08:58 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 08:58
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DEVA Partisi kurucu üyeleri arasında yer alan emekli asker Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" iddiasıyla gözaltına alındı. Gürcan'ın, bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri gelişmelerle ile ilgili raporlar yazdığı tespit edildi. Metin Gürcan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2020 tarihli soruşturması kapsamında İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Evde yapılan aramanın ardından sağlık kontrolünden geçirilen Gürcan, Ankara'ya götürüldü.

ASKERİ-SİYASİ CASUSLUK

"Siyasal ve askeri casusluk" suçlaması yapılan Gürcan, 1998-2014 yılları arasında TSK bünyesinde çeşitli görevlerde bulundu. Edinilen bilgiye göre; casusluk suçlamasıyla yaklaşık 1 yıldır süren titiz soruşturmanın ardından gözaltına alınan Gürcan'ın, bazı NATO üyesi ülkelere Türkiye'deki askeri faaliyetler hakkında raporlar yazdığı ortaya çıktı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre, Bir yıldır süren soruşturma kapsamında Gürcan'ın yabancı ülke temsilcileriyle yazışmaları, temasları tek tek deşifre edildi.

ÇUVALCI ASKERLERE ÇAY

Metin Gürcan'ın, 2003 yılında Süleymaniye'de Türk askerlerinin başına çuval geçirilmesi olayının ardından, Türk karargahını basan Amerikalı askerlere "Çay Partisi" verdiği için Özel Kuvvetler'den uzaklaştırıldığı da iddia edildi.

ÖZEL KUVVETLER BÜNYESİNDE ÇALIŞTI

1976 Osmaniye doğumlu olan Gürcan, 1998-2014 yılları arası TSK'nın değişik birimlerinde çalıştı. Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Irak, Afganistan, Kazakistan ve Kırgızistan'da görev yaptı. Özel Kuvvetler bünyesinde yetişen Gürcan, 2008-2010 arası ABD Deniz Kuvvetleri Enstitüsü'nde 'Bölgesel Kürt Yönetimi ile Bağdat merkezi yönetimi arasındaki çevre-merkez ilişkisi' adlı teziyle Güvenlik Çalışmaları alanında master derecesi aldı. Ocak 2015'te kendi isteğiyle emekli oldu.

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